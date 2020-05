Sarà firmato venerdì 15 maggio, a Palazzo Chigi il protocollo d’intesa per consentire anche alle confessioni religiose non cattoliche la riapertura dei luoghi di culto per la celebrazione dei con la partecipazione dei fedeli.

Previsto inizialmente per il 12 maggio, l'appuntamento è stato rimandato per rivedere alcuni passaggi in modo da soddisfare le esigenze di tutte le confessioni religiose presenti in Italia.

Per i fedeli rimane l'obbligo del distanziamento e dell'uso delle mascherine.