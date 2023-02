“ADESSO” è il sesto album in studio di Maurizio Pirovano, un album che segna un altro passo avanti verso un sound sempre più personale per il cantautore italiano, artista che vanta una carriera lunga due decenni. Nel disco sono presenti pezzi che spaziano dal rock più duro, come “Nell’anno del Signore”, a ballad struggenti come “Per sempre” e “Facciamo la pace”, passando per canzoni di un rock fresco e mai banale nell’incalzante “Lentamente ti avvicini” o al pop rock della title track. Un disco che scivola via senza mai perdere ritmo ed interesse all’ascolto.

La title Track “Adesso” è il quarto singolo estratto dall’ultimo progetto discografico del cantautore lecchese. Pezzo radiofonico per eccellenza ha un incedere pop-rock accattivante con intro e riff viscerali che giungono all’ascoltatore immediatamente per poi portarlo al vero significato del pezzo: la paura di diventare padre -spiega il cantautore- in questi tempi individualistici in cui l’egoismo personale diventa la regola anche in quello che dovrebbe essere il gesto più profondo e naturale per un essere umano, cioè lasciare una parte di te stesso che continui il cammino su questa terra.

Altri singoli estratti dall’album:

NELL’ANNO DEL SIGNORE: per la prima volta lascia i suoi racconti di vita quotidiana per inoltrarsi in un campo non facile come la guerra.

FACCIAMO LA PACE: ballata fra il dolce e l’amaro che fotografa il vuoto della scomparsa e la necessità di credere che ci sia qualcosa oltre la vita.

LENTAMENTE TI AVVICINI: Un Rock pungente per un pezzo che tratta del lato più oscuro dell’amore.





Sito ufficiale: www.mauriziopirovano.com

Album “Adesso”:

open.spotify.com/album/74PaQg5UMmdtNZBnfHKZOe