In G.U., serie generale, n. 295 del 13/12/2021 è pubblicato il decreto 26 novembre 2021, recante: "Autorizzazione alla temporanea distribuzione dei farmaci antivirali molnupiravir e paxlovid".

Con questa breve nota, il ministero della Salute ha reso noto il via libera alla temporanea distribuzione dei medicinali a base di farmaci antivirali orali per il trattamento di COVID-19, molnupiravir e paxlovid, privi di una autorizzazione all'immissione in commercio nel territorio europeo e nazionale.

Il molnupiravir, prodotto da MSD avrebbe un'efficacia del 30% nel prevenire il rischio di ospedalizzazione o decesso, mentre il paxlovid di Pfizer, secondo gli ultimi dati divulgati dall'azienda, avrebbe un'efficacia di quasi il 90%.

La distribuzione temporanea dei medicinali sarà effettuata dalla struttura coordinata dal Commissario straordinario Figliuolo.



Con successivi provvedimenti, Aifa definirà modalità e condizioni d'impiego degli antivirali in coerenza con la scheda informativa dei prodotti approvata dalla medesima Agenzia.



Qui è possibile scaricare il testo del Ministero:

drive.google.com/file/d/15MOT4-5-etnSufcZgd5ViPCSSPOp5OYl/view?usp=sharing