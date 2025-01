“Quei difetti che amavi” è il nuovo singolo della cantante milanese Silvia (Up Music Studio), un brano che racconta con nostalgia e sentimento il ricordo di un amore profondo e in condizionato, ma pieno di sfide. Un legame forte tra due ragazzi, vissuto ai tempi di una generazione difficile e ribelle.

La frase del testo “indistruttibili i fili che ci legano” -spiega l’artista- racchiude l’importanza di come le persone restano nella nostra vita nonostante le distanze.

https://open.spotify.com/intl-it/track/4btquEtX6g5LK9UWrrB1m5

Silvia Cristofaro cantante interprete nasce a Cernusco sul Naviglio il 13 maggio nel 1982.

Cresce con la passione della musica trasmessa dalla sua famiglia, i suoi miti da sempre sono Michael Jackson, Whitney Houston, Mia Martini, Loredana Bertè e Vasco Rossi.

Amante della musica italiana, neomelodica, pop, rock, dance.

Si è sempre dedicata alla musica e al canto esibendosi al pubblico e partecipando a diversi concorsi canori come Tour music Fest, Castrocaro e premio Mia Martini.

Ha frequentato corsi di canto e musica al “Music Arte & Show” di Milano e Accademia Artisti. Prosegue il suo percorso artistico entrando nella casa discografica Up Music il branco publishing e nel 2024 esce in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme il primo singolo “Oltre la porta” scritto da Vittorio Valenti. Attualmente cantante performance in due gruppi musicali, una tribute band di Loredana Bertè e una cover band di musica italiana.