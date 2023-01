Il conflitto tra russi e ucraini nelle ultime ore si è intensificato nel Donetsk e, in particolare, nella località di Bakhmut e, una decina di chilometri più a nord ovest, nella località di Soledar, la cui rete di tunnel relativa alle miniere di sale può costituire un valido aiuto per nascondere e dare riparo anche ad armamenti pesanti.

In special modo su Soledar i russi stanno concentrando gli sforzi del loro esercito per riuscire a conquistarla, sia per una questione strategica, sia per una questione di fiducia, perché costituirebbe sul piano militare il primo sfondamento dell'esercito di Mosca dopo mesi di sconfitte e umiliazioni.

Per il ministero della Difesa britannico le truppe russe avrebbero il controllo della maggior parte di Soledar dopo l'avanzata degli ultimi quattro giorni e la sua conquista darebbe loro un vantaggio per prendere poi Bakhmut, ritenuta strategica perché posizionata su un linea di approvvigionamento tra le regioni di Donetsk e Luhansk. Ottenere il controllo di Bakhmut potrebbe poi consentire alla Russia di lanciare un attacco sulle città di Kramatorsk e Sloviansk, nel nord del Donetsk controllato dall'Ucraina.

Per il portavoce delle forze ucraine dell'est, i russi starebbero utilizzando a Soledar, colpita 86 volte dall'artiglieria nelle ultime 24 ore, i mercenari della Wagner.

Inoltre, tanta è la determinazione nel voler raggiungere l'obiettivo, che i soldati russi verrebbero mandati all'assalto come accadeva nella I guerra mondiale, senza tener conto del numero delle perdite.

Nel suo solito resoconto serale, lunedì sera il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha dichiarato che Bakhmut e Soledar hanno resistito all'assalto, aggiungendo che il terreno era coperto di cadaveri russi.

Mentre Mosca continua a definire il suo attacco a Kiev come un conflitto tra Russia e Nato, il segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, quest'oggi ha dichiarato a Bruxelles che l'alleanza militare deve rafforzare ulteriormente il proprio sostegno militare all'Ucraina, aggiungendo che Putin aveva fallito nei suoi tentativi di dividere gli alleati occidentali.







Foto: la più recente immagine satellitare di Soledar