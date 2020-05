Lettera aperta per

Assessore al Patrimonio rag. Luigi Marcello

Assessore ai Servizi di Manutenzione Barisano

I bagni pubblici sono chiusi, e per i bisogni fisiologici impellenti cosa bisogna fare?Perché i bagni sono chiusi, da molto tempo, al terminal bus dove giornalmente transitano migliaia di persone non ci sono.Vasto una città turistica, una città centro di comprensorio non può essere abbandonata a sé stessa.Visto che gli assessori non sono all'altezza del compito, facciamo un appello al Sindaco Francesco Menna di interessarsi lui dell’annoso problema.Qualcuno propone come soluzione di dare in gestione ad una cooperativa che oltre a mantenere pulito ed in buone condizioni i wc, si faccia carico anche della manutenzione. Io come Segretario Provinciale dell’ASS. Mov. IUSTITIA NOVA ho già fatto in passato queste proposte ma fino ad ora senza alcuna risposta, evidentemente a questa amministrazione non interessa il decoro e la civiltà di questa città.

Ass.Mov. IUSTITIA NOVA



Orlando Palmer

Segretario Provinciale