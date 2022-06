Cannobio (VCO) – Acqualand apre sabato 11 giugno (a partire dalle ore 11) nella zona lido di Cannobio, la caratteristica cittadina piemontese sulle rive del Lago Maggiore, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola.

Con i suoi ottocento metri quadri di ostacoli e giochi per l'acquapark, il trampolino per i tuffi e lo scivolone di dodici metri di altezza, la struttura è pronta a dare il via a un’estate all’insegna del divertimento per grandi e piccini. «Il nuovo Acqualand di Cannobio – raccontano gli organizzatori – si trova nell’area lido della città, nelle acque del Lago Maggiore. Una novità per la zona, a cui lavoriamo da mesi per regalare a turisti e residenti di ogni età un nuovo modo per divertirsi in riva e tra le acque al lago».

Allo scivolone, già conosciuto e apprezzato negli anni passati, si aggiunge quindi un trampolino per i tuffi e un’imponente struttura di giochi acquatici. «È questa la grande novità di quest’anno: tra le acque del lago abbiamo predisposto circa ottocento metri quadri di parco. Un grande e divertente “percorso a ostacoli” studiato per colorare le giornate di grandi e piccini per l’intera estate 2022».

L’Acqualand di Cannobio apre al pubblico sabato 11 giugno a partire dalle ore 11 e resta aperto per l’intera giornata con orario continuato fino alle 18.30.



ORARI E PREZZI

L’Acqualand di Cannobio è aperto dall’11 giugno ai primi di settembre, nei giorni nei feriali dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 18.30 e nei festivi con orario continuato dalle 11 alle 18.30. Il braccialetto giornaliero per accedere alla struttura costa 24€ e comprende giri illimitati sullo scivolone, due salti dal trampolino di dodici metri d’altezza e tempo illimitato all’interno dell’Acqualand. Per i residenti di Cannobio (dietro esibizione di un documento d’identità valido) lo stesso biglietto costa 18€.

È possibile accedere anche singolarmente alle tre diverse aree della struttura con i seguenti prezzi: Acquapark: 10€ per un’ora, cui vanno successivamente aggiunti 2€ ogni 10 minuti. Scivolone: una scivolata costa 2€, otto scivolate 10€, venti scivolate 20€. Trampolino: un giro da 5 minuti costa 6€.