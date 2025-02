Il successo che lo show musicale Disco Duello sta avendo nelle piazza italiane è pazzesco. Immagina di essere catapultato in un'epica battaglia musicale dove DJ o gruppi musicali si sfidano, ripercorrendo le decadi più iconiche della musica.

Disco Duello è molto più di un semplice spettacolo musicale; è una vera e propria sfida interattiva dove il pubblico ha il potere di decretare il vincitore. Partendo dagli anni ‘90, ogni round mette a confronto generi e stili diversi, con effetti speciali, coreografie mozzafiato e una narrazione appassionante e coinvolgente.

Perché Disco Duello è così speciale? Semplice è diverso dagli altri spettacoli anni 90 2000!

Disco Duello è

INNOVATIVO: Non è solo musica, ma una competizione dove puoi partecipare attivamente votando il tuo DJ preferito tramite un'app dedicata. INTERATTIVO: Il pubblico diventa il vero protagonista, determinando chi merita la gloria della serata.

SPETTACOLARE: Coreografie energiche, effetti speciali e un’atmosfera elettrizzante che trasforma ogni location in un’arena musicale.

Ogni serata è un viaggio nel tempo, dalla dance anni '90 ai successi più recenti, mantenendo il divertimento come filo conduttore. E la magia non finisce sul palco! Puoi seguire tutte le novità e rivivere i momenti più emozionanti sul nostro canale YouTube di Millennial Groove, dove trovi anche i nostri altri spettacoli come Quelli che i 90 2000, Spiagge 90 e Vivi Woodstock.

Vad Event, ricorda che lo show Format Disco Duello, è registrato, pertanto non è permessa la replicazione, anche parziale dello stesso.

A cura di arteemusica