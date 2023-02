Da oggi sarà possibile prenotare l'Euronight, il nuovo collegamento notturno che collegherà le Marche alla Germania e all'Austria. Si tratta di un'ottima notizia per tutti i cittadini e i turisti che vogliono spostarsi in treno, un mezzo di trasporto comodo, economico e soprattutto sostenibile. Il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, ha annunciato l'arrivo di questa nuova opportunità, che arricchirà l'offerta di trasporto della regione.

Il servizio sarà attivo durante tutto il periodo estivo, a partire dall'11 giugno, e partirà da Ancona, fermandosi in diverse città italiane tra cui Pesaro, Cattolica, Riccione, Rimini e Bologna. Il treno arriverà poi a Monaco e Vienna, offrendo una comoda soluzione di viaggio per coloro che vogliono visitare queste splendide città europee. Le partenze e gli arrivi sono previsti per l'ora di cena e colazione, con diverse opzioni di viaggio tra cui scegliere, come posti a sedere, cuccette da 4 a 6 posti e vetture letto con servizi in cabina.

Il nuovo progetto di collegamento internazionale notturno rappresenta un ulteriore passo nella direzione della strategia del Comune di Pesaro, basata sulla cultura, il turismo e la bellezza. La città è stata recentemente nominata Capitale Italiana della Cultura per il 2024, una medaglia che tutti i cittadini possono sfoggiare con orgoglio e che rappresenta una grande opportunità per la regione. "Siamo pronti a raccontare già da quest'anno, ai tanti visitatori che verranno a trovarci a bordo dell'Euronight, la nostra storia, la nostra cultura e la bellezza del nostro territorio", ha affermato il sindaco Ricci.

Inoltre, il nuovo collegamento notturno rappresenta anche un'opportunità importante per l'economia locale, poiché incoraggia il turismo e la mobilità sostenibile. Trenitalia, la società che gestirà il servizio, ha investito risorse significative per offrire ai passeggeri un'esperienza di viaggio confortevole e sicura. L'Euronight rappresenta quindi un passo importante per la crescita della regione Marche e per l'intera Italia.