Il brano dell’artista sugli stores digitali e nelle radio

“Nuvole” è il nuovo singolo del cantautore romano TheVerso, sui principali stores digitali e dal 13 marzo sulle radio in promozione nazionale. È un brano prevalentemente acustico, dove l’arpeggio della chitarra, gli archi e degli sprazzi di elettronica ci trasportano in una dimensione sognante e malinconica accompagnandoci verso l’esplosione strumentale del finale.

Le nuvole descritte nel testo con le loro innumerevoli forme rappresentano la forza della nostra immaginazione e i pensieri che di continuo attraversano la nostra testa ma sono anche gli eventi che non possiamo controllare, talvolta difficili e dolorosi. Accettarle, più che combatterle, forse è l’unica via per ritrovare il sereno, da soli o all’interno di una coppia. Questo è quello che sembra dirci l’autore in questo brano dove con delicatezza ci mostra la maturità della sua scrittura.

Storia dell’artista

Luca Cicinelli nasce a Roma e si avvicina alla musica cominciando a suonare la chitarra a 11 anni: dall’età di 16 anni comincia a scrivere le prime canzoni. Da sempre influenzato dal britpop e dall'indie rock nel 2015 decide di intraprendere un progetto solista con il nome d’arte TheVerso che porta alla registrazione del suo primo disco pop-rock in italiano dal titolo “Andate e Ritorni”. Seguono in questi anni diverse esibizioni dal vivo. Il 6 aprile 2018 è uscito il suo primo album solista in inglese, dal titolo “Imperfect Symmetries”. I singoli Fireflies ed EndlessCorridor sono entrati nella top 100 della classifica radiofonica italiana dei brani indie più trasmessi in radio. Dal 2021 TheVerso comincia a pubblicare nuovi singoli in italiano: “L’Universo” è stato passato in diverse radio italiane ed è entrato nel 2022 nella top 50 dei singoli indie italiani più ascoltati sul web. Il brano, insieme ad altri singoli, è contenuto in “Futuro Vintage”, terzo album del cantautore romano uscito nel settembre del 2022. Il suo singolo “Take me out” è uscito nel maggio 2023: ha ricevuto molte recensioni positive su webzine e blog online ed è stato trasmesso da radio italiane ed estere.

Il nome d'arte TheVerso è ispirato dal contrasto e dalla pluralità di significati della parola verso: il verso di un animale, molto istintuale, è infatti praticamente l'opposto del verso di una poesia, intellettuale. La musica di Luca ha queste due anime, un’anima rock ed una più intimista.

Instagram: https://www.instagram.com/theverso_music/?hl=it

Facebook: https://www.facebook.com/theverso.official/?locale=it_IT