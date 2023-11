i 3 amministratori della community di Steam hanno annunciato, dopo una lunga riunione, di fermarsi 2 settimane per la pausa. Ecco le loro parole:





Fabio Verdi:

"Abbiamo preso questa scelta perché è giusto riposarsi un pò, ma anche per avvicinarci il più possibile alla realtà. Inoltre questa pausa ci permetterà di allenarci ancora di più".

Raffaele Ciavarella:

"La decisione è semplice: 2 settimane di riposo per fare si che tutti possiamo tornare più forti dalla pausa, ed inoltre, tutti gli altri campionati in circolazione fanno la pausa, quindi non ci siamo esclusi dalla massa".

Luca Gabbioni:

"Decisione per me giusta, 2 settimane di riposo ci stanno, anche perché il periodo lo consente, quindi abbiamo scelto cosi per questo motivo. Spero di tornare più forte dopo la pausa per giocarmi il mondiale".