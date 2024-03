Con una determinazione dirigenziale è stato dato mandato a Roma Metropolitane di procedere con la project review della linea D e del prolungamento Rebibbia-Casal Monastero

I dettagli del progetto

Oggi come non mai a Roma si è ricominciato a parlare di metropolitane. Dopo lo stanziamento di 2,2 miliardi di euro nella finanziaria 2024 per il completamento della linea C a Farnesina e l’apertura, il 22 giugno scorso, dei cantieri della stazione Venezia, avanza a passo di carica l’impegno dell’amministrazione capitolina per l’apertura di nuovi cantieri della rete sotterranea.

A pochi giorni dall’avvio della gara per la riprogettazione della tratta Battistini-Bembo-Torrevecchia della linea A, facente parte del ramo Battistini-Acquafredda previsto dal PUMS, con una determinazione dirigenziale è stato stabilito uno stanziamento di 5,5 €mln a favore di Roma Metropolitane per la revisione del progetto della linea D, del prolungamento della metro B Rebibbia-Casal Monastero e dell’adeguamento antincendio delle esistenti linee A e B.

A chiarire ulteriormente la strategia è stato l’assessore alla mobilità Eugenio Patané audito in commissione.

Stando a Patané la project review della linea D riguarderà il tracciato di massima ideato da Roma Metropolitane nel 2007, con le tratte “prioritaria” Fermi (Marconi)-Salario e “fondamentale” Agricoltura-Ojetti” a completamento della precedente tratta prioritaria. La revisione avrà la durata di circa un anno, dopodiché si passerà alla consultazione con i municipi interessati dal tracciato.