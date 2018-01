Is Foghidonis a Sadali, sabato 20 gennaio

Anche quest'anno, come da tradizione, si ripete la suggestiva manifestazione de Is Foghidonis a Sadali. Lasciate la macchina a casa e venite con noi ad assistere all'accensione nelle piazze del paese dei giganteschi fuochi in un rito antichissimo che segna l'inizio del Carnevale con la prima uscita dell'anno delle maschere tradizionali ovvero s’Urtzu e su Pimpirimponi.

Con l'accensione dei fuochi prenderanno vita performance itineranti di teatro, musica, danze e percorsi enogastronomici.

Programma per sabato 20 gennaio:

14:15 Appuntamento in Piazza dei Centomila

14:30 Partenza per Sadali

18:00 Apertura al pubblico del Museo Casa Podda ed esposizione prodotti tipici locali;

18:30 Per le vie del Paese: accensione dei fuochi e prima uscita delle maschere tipiche de “S’Urtzu e su Pimpirimponi”

19:00 Cucine Aperte

20:30 Vie del Centro Storico: spettacoli intorno ai fuochi con musica, balli e brevi rappresentazioni

21:00 Partenza per Cagliari



OFFERTA RISERVATA AI SOCI BUYSARDINIA

Contributo di partecipazione: 16€

È necessaria la prenotazione e il versamento anticipato del contributo di partecipazione.

Per informazioni:

infobuysardinia@gmail.com

Tel: 3336749958

Pagina facebook: @buysardinia

Gruppo facebook: escursioni e visite guidate in sardegna