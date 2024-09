Israele-Italia 1-2 in campo neutro a Budapest: una rete per tempo per gli azzurri, segnano Frattesi e Kean.

Azzurri imprecisi e poco pericolosi per la prima mezzora. Israele provoca qualche brivido alla porta di Donnarumma con Solomon all’11’ e al 30’. Poi al 38’ Frattesi di petto porta in vantaggio l’Italia su cross di Dimarco.

Nella ripresa l’Italia soffre l’iniziativa degli avversari ma al 62' Kean firma il raddoppio azzurro. Frattesi recupera un gran pallone sulla trequarti, servendo Raspadori: Gerafi respinge, ma nulla può sul successivo destro dell'attaccante della Fiorentina. Rete annullata a Tonali per fuorigioco millimetrico al 74’. Accorcia le distanze Israele al 90’ con Abu Fani. Dopo 4' di recupero arriva il fischio finale dell'arbitro.

Dopo il 2-1 di oggi contro Israele sul neutro di Budapest nella seconda giornata del gruppo 2 della Lega A di Nations League, la Nazionale tornerà in campo il 10 ottobre all'Olimpico di Roma per affrontare il Belgio nella terza uscita del torneo.

Il 14 ottobre poi il ritorno contro Israele a Udine.

Un'altra vittoria per l’Italia, dunque, che sa di conferma e le permette di fare un importante passo in avanti verso le Finals di Nations League con l'obiettivo di ipotecare un posto tra le teste di serie al sorteggio per le qualificazioni al prossimo Mondiale.

Nell'altra partita del Gruppo 2 la Francia batte il Belgio lasciando Tonali compagni da soli in testa alla classifica a quota sei punti.

L’Italia aveva vinto quattro dei cinque precedenti contro Israele considerando tutte le competizioni. L’incontro più recente tra queste due squadre risale al 5 settembre 2017 a Reggio Emilia nelle qualificazioni ai Mondiali 2018, 1-0 deciso da Ciro Immobile.



Per Spalletti, Italia splendida e matura.

"Lavoro fatto in maniera splendida questa sera, tutte le insidie di cui parlavo si sono viste. Il fatto che non si son mai lasciati andare denota che sia una squadra maturissima". Così il ct azzurro Luciano Spalletti dopo la vittoria 2-1 con Israele in Nations League a Budapest. "Sono stati molto bravi - ha detto Spalletti alla Rai - si sono trovati ad occhi chiusi e si è visto soprattutto nel secondo tempo".