Nel primo pomeriggio di mercoledì, come riferito da una nota dello Stato Maggiore della Difesa, i 5 militari feriti nell'esplosione del 10 novembre scorso durante la loro missione in Iraq rientreranno in Italia con un volo che atterrerà a Ciampino.

Con loro ci sono anche i familiari che li hanno potuti riabbracciare all'ospedale militare di Reimstein in Germania, dove erano stati trasferiti nel frattempo.

La decisione di farli rientrare in Italia è stata presa dopo che i medici militari italiani hanno constatato che le loro condizioni presso l'ospedale militare USA della Base di Ramstein ne consentivano il rimpatrio ed il trasferimento presso l'Ospedale militare del Celio a Roma.

Ad accoglierli ci saranno il Ministro della Digesa Lorenzo Guerini, il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ed il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli.

