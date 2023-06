La prospettiva di una BCE ancora rialzista sui tassi di interesse e la fine della crisi del debito negli Stati Uniti hanno consentito all'euro di guadagnare terreno rispetto al dollaro americano.

Il cambio EUR-USD risale così sopra la soglia di 1,07. Il dollaro dal canto suo si appresta a chiudere la prima settimana in calo negli ultimi 30 giorni.

In giornata verranno rilasciati importanti dati riguardo al mercato del lavoro statunitense, quelli sulle buste paga non agricole (Non Farm Payrolls), che potranno dare indicazioni utili per prevedere quali potranno essere le prossime mosse della banca centrale americana.