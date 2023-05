Frosinone e Genoa sono le prime due squadre promosse in Serie A.

I ciociari hanno raggiunto per primi l'obiettivo già la scorsa domenica dopo la vittoria per 3-1 contro la Reggina, che ha permesso alla squadra allenata da Fabio Grosso a portarsi a +10 dal Bari e conquistare così la promozione aritmetica, con la possibilità pure di poter difendere i quattro punti di vantaggio sul Genoa e coronare la stagione con la vittoria del campionato, grazie alla vittoria per 3-1 ottenuta oggi in trasferta sul campo del Pisa.

Il Frosinone torna in A dopo quattro anni di assenza, mentre per Per Grosso, che in precedenza aveva guidato la primavera della Juventus, e poi Bari, Verona, Brescia (in Serie A) e Sion, quella ottenuta domenica è la prima promozione in carriera.

Il Genoa ha raggiunto l'obiettivo questo sabato, battendo l'Ascoli 2-1 a Marassi e approfittando del pareggio tra Bari e Modena. In questo modo i grifoni hanno potuto agguantare la promozione con due giornate d'anticipo e potranno festeggiare senza dover ricorrere ai playoff.

Dopo un avvio di stagione difficile con il tecnico tedesco Alexander Blessin, esonerato a dicembre dopo la sconfitta interna contro il Cittadella, il Genoa ha compiuto una strepitosa rimonta grazie ad Alberto Gilardino, ex attaccante e campione del mondo nel 2006, che ha dato una svolta alla squadra, rendendola solida in difesa e cinica in attacco.

Dopo il suo arrivo i rossoblu hanno fatto registrare sette risultati utili consecutivi (5 vittorie e 2 pareggi), piazzandosi stabilmente al secondo posto dietro il Frosinone, senza mollarlo più.

I gol decisivi per la promozione sono stati segnati da Mattia Bani, che ha ribadito in rete la palla di Sturaro respinta in precedenza dalla traversa, e da Badelj, mentre Marsura ha siglato il gol della bandiera per l'Ascoli.

Per conoscere chi sarà la terza squadra che nel prossimo campionato approderà in A, bisognerà aspettare domenica 11 giugno, giorno della finale di ritorno dei playoff: al momento dietro le prime due già certe della promozione aritmetica, ci sono Bari, Sud Tirol, Cagliari, Parma, Palermo e poi un terzetto composto da Pisa, Venezia e Ascoli.