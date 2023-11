L'ultima perturbazione legata all'allerta di sabato della Protezione Civile ha ormai lasciato la Toscana, con qualche pioggia che si attarda solo sul sud della regione.

Nelle ultime 24 ore cumulati fino a 120-140 mm su Apuane e Appennino Tosco-Emiliano, 100 mm su Amiata, tra 40 e 60 mm sulle zone alluvionate.

Nelle prossime ore non sono attese piogge, ma un rinforzo dei venti di Libeccio-Ponente con mareggiate sul litorale a nord di Piombino.

Questa la situazione in Toscana nell'ultimo aggiornamento fornito dal presidente della regione, Eugenio Giani, nella conferenza stampa tenuta domenica mattina insieme all'assessora Monia Monni:

"Siamo presenti - ha detto Giani - attraverso il sistema regionale di Protezione Civile, Dipartimento nazionale di Protezione Civile, Colonna mobile regionale e nazionale, Sistema sanitario della Toscana, Vigili del fuoco, centinaia di associazioni di volontariato, Forze dell'ordine, Armate e di Polizia, Consorzi di Bonifica, gestori dei servizi idrici, rifiuti, trasporti e strade".

Ripristinata la tratta ferroviaria fra Prato e Pistoia dalle 11:30 e annunciata la ripartenza del pronto soccorso dell'ospedale di Prato a partire dalle 17. Rimangono problemi all'altezza di Lavoria per la Fi-Pi-Li, così come per le utenze elettriche di è ovviamente indispensabile il necessario e urgente ripristino.

Si pensa anche ad un tavolo per la gestione dei rifiuti. "Faccio un appello ai sindaci, ad ora – spiega - solo la metà dei Comuni ha determinato l'area di raccolta. Chiedo ai Comuni di determinare le aree in cui i gestori possono portare i rifiuti".

L'assessora Monni dopo aver effettuato sopralluoghi a Quarrata e a Campi Bisenzio nella notte e in mattinata aggiunge: "I sindaci stanno facendo un ottimo lavoro - spiega - casa per casa, aiutando in particolare gli anziani. Stiamo intervenendo con tutte le forze sul reticolo insieme al Genio civile; a Campi Bisenzio le aree sono ancora in parte allagate mentre altre sono già libere".

Per Giani sale anche la stima dei danni:

"Direi che siamo a mezzo miliardo di euro - ha detto il presidente -. In base alle segnalazioni che ci stanno facendo i sindaci sull'area di Firenze-Prato-Pistoia. Ma c'è da capire ancora le conseguenze del maltempo su Pisa e Livorno. E poi penso alla montagna per le frane: solo Vernio, Vaiano e Cantagallo hanno avuto danni rilevantissimi, come nell'alta valle del Bisenzio. D domani potremo essere anche più precisi e porre la questione del rapporto con le risorse. Sotto questo aspetto - ha aggiunto Giani - ci sentiamo rassicurati che il Governo abbia accordato lo stato di emergenza nazionale: ciò permetterà il sostegno di con adeguate risorse economiche".

Monni ha aggiunto che si sta passando dalla fase dell'acqua a quella del fango: "In alcune zone serviranno idrovore particolari e su questo, se necessario, stiamo pensando ad un accordo con gli spurghisti. Ci sono fogne intasate e serviranno idrovore speciali".

Anche le utenze sono in corso di ripristino e le centraline di pompaggio dell'acqua stanno riprendendo a funzionare: a Seano, ad esempio, la centralina è riemersa.

Si era ipotizzato anche il rinvio della partita di Serie A in programma questa sera al Franchi tra Fiorentina e Juventus. Il prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, ha spiegato in una nota perché la partita si potrà giocare normalmente: "Lo svolgimento della partita Fiorentina-Juventus in programma questa sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze non interferisce né incide sulle attività di soccorso alla popolazione toscana in corso in queste ore. Squadre di vigili del fuoco, di volontari, le colonne mobili giunte dalle regioni italiane, componenti sanitarie, unitamente ai tecnici delle aziende erogatrici di servizi, stanno svolgendo da venerdì un intenso lavoro per soccorrere la popolazione e per far sì che la situazione torni al più presto alla normalità. Il tutto, secondo la direzione ed il coordinamento degli attori istituzionali deputati alla gestione degli eventi di protezione civile. A queste attività sì aggiungono i servizi di sicurezza pubblica posti in essere da uomini e mezzi di polizia di stato, arma dei carabinieri e guardia di finanza che assicurano una costante attività di controllo del territorio anche per contrastare eventuali azioni di sciacallaggio e non verranno assolutamente sottratte a questo delicato ed importante compito. Dal punto di vista dell'ordine pubblico la partita di calcio Fiorentina-Juventus verrà gestita secondo lo schema di sicurezza predisposto nei giorni scorsi e non ci sarà sottrazione di uomini e mezzi alla primaria importanza di assistenza alle comunità colpite dagli eventi del maltempo".

È arrivato a 7 il numero delle vittime dell'alluvione in Toscana, dopo il ritrovamento del corpo di un 69enne disperso a Campi Bisenzio. Circa 1200, invece, le evacuazioni preventive effettuate a Montemurlo, Montale e Prato.