Troppo Mbappé per la Polonia. Persino Szczesny non ha potuto nulla contro l'incontenibile attaccante francese, così la Francia approda ai quarti della Coppa del Mondo in Qatar con un convincente e inappellabile 3-1.

I polacchi hanno impostato la partita sulla base del non prenderle, consapevoli della qualità dei giocatori francesi. Ci sono riusciti fino al 44' quando sono capitolati a seguito della rete messa a segno da Giroud che lo ha portato a quota 52, facendolo diventare miglior marcatore di tutti i tempi della nazionale transalpina.

È stato Mbappé a servire Giroud tra le linee in posizione regolare. Il giocatore del Milan ha poi incrociato il tiro nell'angolo più lontano della porta difesa da Szczesny.

Prima del gol della Francia, è però giusto ricordare che la Polonia ha avuto una colossale occasione per portarsi in vantaggio con un'azione che in un primo momento ha visto protagonista Lloris ed infine Varane, che ha salvato sulla linea di porta.

Nella ripresa, la Polonia ha cercato il pari, ma senza impensierire più di tanto la difesa transalpina. Ci ha comunque pensato Mbappé, con due tiri improvvisi e incredibili, al74' e al primo minuto del recupero a portare la sua nazionale sul 3-0.

Il gol della bandiera per la Polonia lo ha segnato allo scadere dell'incontro Lewandowski, su calcio di rigore... al secondo tentativo, dopo che l'arbitro ha fatto ripetere il primo tiro, tra l'altro parato da Lloris, perché il portiere francese si era mosso in anticipo.

Kylian Mbappé, migliore in campo, con le sue cinque reti è diventato il capocannoniere di questa Coppa del Mondo, segnando in tutte le partite finora disputate in Qatar.



Dopo Olanda-Argentina, che si disputerà il 9 dicembre alle 20, il secondo quarto di finale di Qatar 2022, il 10 dicembre sempre alle 20, vedrà la Francia impegnata contro la vincente tra Inghilterra e Senegal che si giocherà questa sera.





Crediti immagine: twitter.com/KMbappe/status/1599469511731687425