Poche ore fa, il 24 aprile 2021 lo speaker James Threlfall ha proposto su BBC Radio, the world radio station, senz'altro la più importante emittente radiofonica a livello musicale e non solo, ha proposto una canzone di un'artista ancora poco conosciuta, una canzone registrata in Maremma, per la precisione nella piccola Follonica (GR).

E' "Tonight", il nuovo singolo di Meri. E' tratto, da "Feelings", l'album che la cantautrice italo inglese 27enne sospesa tra rock, indie e pop, tra suoni del presente e folk anni '70, pubblicherà il 21 maggio su DVS Records.

"Tonight" è disponibile, oltre che su Spotify, anche in un intenso video su YouTube. E' uno dei brani più diretti di "Feelings".... e non è la prima produzione di Luca Guerrieri ad essere proposta da BBC Radio. Gli era già successo ai tempi di "Harmony", il brano elettronico con cui la sua carriera di dj producer prese il volo, dopo una lunga gavetta, nel 2015.

"Quando la musica è fatta con il cuore, è solo questione di tempo (e aggiungo io anche di latitudine) prima o poi qualcuno che ti supporti lo trovi", ha scritto Luca Guerrieri sulla sua pagina Facebook. "Auguro a Meri tutto il meglio e che questo sia solo l'inizio di un nuovo lungo cammino professionale!".

"Tonight", come tutte o quasi le canzoni di Meri, nasce alla chitarra acustica: anche nella versione inclusa nell'album, tutto inizia con un arpeggio, ma poi, fin quasi da subito, grazie all'arrangiamento curato da Luca Guerrieri, la musica cresce e può colpire dritto al cuore chi ascolta. Come l'energia di certe notti e certe storie, che non durano per sempre, ma restano dentro. Al basso ritroviamo Vítor Carvalho, che aveva già partecipato alla produzione di "Stop Talking", al violino c'è invece Alessandro Golini, grande musicista da sempre vicino a Luca Guerrieri. Alex Marton si è occupato di finalizzare tutto il lavoro, curando mix e master nel suo Firstline Studio.

"Ho scritto questa canzone di getto, diversi anni fa", racconta Meri, che vive da tempo tra la Maremma e Bristol, dove frequenta il BIMM (The British and Irish Modern Music). "Di notte, a volte, ci si sente più vivi. Capita di sentirsi come dei lupi mannari affamati di emozioni. A volte l'attrazione prende il controllo di noi, può succedere di tutto", continua Meri. "Non sempre si è ricambiati e non sempre va a finire bene. Certe notti hanno una forma perfetta, ma il giorno dopo la realtà ci fa capire che niente va oltre".

Se "Feelings" un album di canzoni che possono colpire al primo ascolto è perché dietro c'è un lungo lavoro di scrittura e arrangiamento. La voce intensa di Meri e la sua chitarra acustica sono l'anima di un album pieno di solide canzoni pop rock, ma è un disco vario dal punto di vista sonoro. "Luca Guerrieri ed io non volevamo un album chiaramente identificabile con un solo sound sempre uguale a se stesso", spiega Meri. "Io vengo dal folk e credo si senta, mentre Luca, da buon dj, ha un background diverso, più elettronico. Ora che il disco è finito, stiamo già lavorando insieme su nuova musica".

La copertina di "Tonight" è stata realizzata da Gioia Minck, mentre il video è stato al girato dal team Deorb (Gianluca Procaccini e Alex Marton), al Museo delle Arti in Ghisa della Maremma, il Magma, gentilmente concesso dal Comune di Follonica (GR). In qualche modo dalle immagini si percepisce la lunga storia di quello che un tempo era il Forno di San Ferdinando, l'edificio più antico della città. Il video racconta dell'incontro tra due persone. Una, ovviamente nella luce incerta della notte, insegna all'altra ad amare.