Il singolo dal 20 dicembre sugli stores digitali e nelle radio italiane.

“Non hai bisogno di me” è il nuovo brano inedito di ANDROMEDA, nome d’arte di Manuel Zamagni, disponibile dal 20 dicembre su tutti i digital store e nelle radio in promozione nazionale. L’artista continua a conquistare il pubblico grazie a un sound inconfondibile e alla capacità di trasformare emozioni personali in musica universale. Dopo il successo di “Ok, Goodbye”, ANDROMEDA torna con “Non hai bisogno di me”, un singolo che segna un ulteriore passo nel suo percorso artistico e personale. Il brano anticipa un EP che racconta, traccia dopo traccia, una rinascita vissuta tra introspezione e crescita interiore. Con “Non hai bisogno di me”, ANDROMEDA esplora il coraggio di essere autentici, anche quando ciò significa affrontare scelte difficili. Il brano racconta la decisione di chi, raggiunta una nuova consapevolezza di sé, sceglie di lasciare andare una relazione importante per non tradire se stesso o l’altro. È una riflessione profonda sull’onestà e sull’amore, inteso come atto di verità e liberazione.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/artist/1jAledCLYMbVU7OGAq5NAQ?si=WMSr1h5TT_KgYRh-16zmmA

Prodotto dal Glow Up Studio di Nacor Fischetti (producer e batterista dei La Rua), il singolo si distingue per il suo sound raffinato: un pop elegante che richiama le atmosfere dance e funky degli anni ’80, arricchito da un tocco contemporaneo che lo rende fresco e coinvolgente. I testi e le melodie, sviluppati in collaborazione con Gloria Collecchia (Sugar Music), confermano la sensibilità artistica di ANDROMEDA, capace di intrecciare emozioni intime e narrazioni universali. “Non hai bisogno di me” non è solo una parte della storia personale di ANDROMEDA, ma un invito al pubblico a riflettere sul valore dell’onestà nelle relazioni. Un tema universale che parla a chiunque abbia mai vissuto la complessità dei sentimenti e delle scelte.

“Questo brano nasce dall’esigenza di affrontare il dolore che deriva dall’essere sinceri con se stessi e con chi ci è accanto. È una scelta che fa male, ma che alla fine libera e guarisce. È la mia storia, ma credo che possa parlare a chiunque abbia mai dovuto scegliere di essere sincero con se stesso.” ANDROMEDA

ANDROMEDA non è solo musica, ma un progetto artistico che abbraccia la libertà di essere se stessi. Se con “Ok, Goodbye” si celebrava il superamento dei giudizi esterni, con “Non hai bisogno di me” si fa un passo concreto verso l’affermazione di una nuova autenticità. Un percorso che troverà compimento nei prossimi inediti del suo EP. Nel 2025/26 il progetto prenderà vita anche sui palchi con uno spettacolo live che unirà inediti, cover rivisitate e performance dinamiche. La formazione comprenderà batteria, cori, dJ e ballerini, promettendo un’esperienza musicale carica di energia e innovazione. Dietro il nome ANDROMEDA c’è Manuel Zamagni: un ragazzo di provincia che ha trasformato le difficoltà e i sogni in arte. Con la sua musica, Manuel racconta la propria rinascita, passando dagli anni in cui si era allontanato dal mondo musicale al momento in cui ha scelto di abbracciare se stesso e il suo talento. “ANDROMEDA rappresenta la mia libertà e il mio modo di essere. È un simbolo che racconta chi sono e chi voglio diventare attraverso la musica” spiega l’artista.

Instagram: https://www.instagram.com/andromeda_real

Facebook: https://www.facebook.com/realandromeda

YouTube: https://www.youtube.com/@andromeda_real

Sito Web: https://andromedamusic.it