Marotta: “Gudmundsson non fa al caso nostro. Lautaro ha firmato”

Albert Gudmundsson non è un’opzione per l’Inter. A dirlo è stato il presidente dei nerazzurri Giuseppe Marotta, che ai microfoni di Sky Sport ha chiuso al possibile arrivo dell’attaccante islandese considerando l’attacco dei campioni d’Italia al completo. Un reparto che potrà contare ancora a lungo sul capitano Lautaro Martinez, col presidente che ha svelato che per il rinnovo è tutto fatto, ma bisognerà attendere ancora qualche giorno per l’annuncio: “Sì, è fatta, abbiamo già raccolto anche la firma. Vogliamo però dare l’ufficialità quando tornerà dalle ferie”.

“Abbiamo confermato quasi totalmente l’organico dell’anno scorso. Abbiamo inserito pedine importanti come Taremi, Zielinski e Martinez e abbiamo reso la squadra competitiva per i nostri obiettivi. Abbiamo un ottimo allenatore, abbiamo uno staff sia dirigenziale che tecnico di altissimo livello e un grande pubblico. Con questi presupposti partiamo per la nuova stagione” ha detto Marotta.

E ai microfoni di Sky, partendo da questo presupposto, il presidente dei nerazzurri ha chiuso a Gudmundsson: “Non è un’opzione. In questo momento abbiamo un attacco ricco di qualità, valori e numeri. In questo momento non fa al caso nostro”



Il Napoli si avvicina a Lukaku. Ma prima è da risolvere il nodo Osimhen

Il mercato del Napoli continua a ruotare tutto attorno al ruolo di centravanti. Romelu Lukaku è il grande obiettivo di Antonio Conte, di cui è da sempre pupillo e che il tecnico vedrebbe come sostituto ideale di Victor Osimhen. L’accordo col giocatore c’è, restano da limare le distanze economiche col Chelsea, proprietario del cartellino. Il nigeriano è promesso sposo del Psg, che però non sembra intenzionato a pagare per intero la clausola rescissoria come vorrebbe De Laurentiis. Una situazione di stallo a tutti gli effetti, dunque, che però potrebbe smuoversi in tempi rapidi già nel corso della prossima settimana.



Samardzic si avvicina al Milan, occhio alle possibili contropartite tecniche

Un anno dopo c’è ancora Milano nel destino di Lazar Samardzic. Sfumato il passaggio all’Inter quando mancavano solo le firme, il centrocampista serbo è ora vicino ad accasarsi al Milan. I contatti tra dirigenza rossonera ed entourage del calciatore sono stati positivi e Samardzic ha aperto la porta a uno sbarco a Milanello. Prima di affondare il colpo con l’Udinese, il Diavolo ha bisogno di cedere un centrocampista: l’indiziato numero 1 è Tommaso Pobega, che potrebbe proprio fare al caso dei friulani.



La Juve toglie Yildiz dal mercato. In arrivo la maglia numero 10?

AEuro 2024 con la maglia della Turchia Kenan Yildiz ha confermato tutta la sua classe ed è finito sul taccuino di diverse big europee. Tra queste anche il Chelsea, a cui la Juventus ha chiuso subito la porta in faccia, ribadendo la centralità del 19enne turco nel nuovo progetto bianconero. I londinesi, però, non hanno intenzione di arrendersi e ora Giuntoli deve stringere i tempi per chiudere il rinnovo fino al 2029. E dopo la firma per Yildiz potrebbe esserci la classica ciliegina sulla torta: la mitica maglia numero 10 indossata dal suo idolo Alex De Piero.