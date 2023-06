Venerdì 9 giugno '23 ecco due party d'eccezione firmati Circo Nero Italia, in zone e spazi molto diversi tra loro. Ad Alessandria e nel Chianti. Tutto questo racconta come i performer di questa realtà siano in grado di regalare emozioni a situazioni d'ogni tipo.



Eccoli quindi, venerdì 9 giugno, sia al Giardino delle Rose (l'estivo del Blanco), una disco di riferimento. Con loro al mixer ci sono ottimi dj, ovvero Antonio Viceversa e Jacopo Villani. Gli artisti di Circo Nero Italia, anzi un'altra parte della crew coordinata da Duccio Cantini regala emozioni anche nel Chianti, all'Impruneta, alla Chianti Beer Fest, questa volta con il format Classic.

L'arte dei performer di Circo Nero Italia è un mix di bellezza, meraviglia e riflessione. Li rende straordinari. Ma chi sono i performer di Circo Nero Italia? Ballerini, attori, effetti speciali, mangiafuoco e artisti di ogni genere, spettacolari e coinvolgenti. I loro show non si limitano alle feste, ma si allargano anche a eventi diurni e cene spettacolo. La loro abilità nell'unire arti circensi, con musica elettronica o altri sound, in eventi diurni e notturni, fanno di loro unici e sorprendenti. Non c'è contesto che possa tenere a freno la loro capacità di regalare emozioni con la loro eccezionale creatività. Le loro performance hanno conquistato il mondo e il loro stile è inimitabile. Circo Nero italia è senza dubbio uno degli artisti più spettacolari e sorprendenti presenti in Italia, e un nome che non si dimentica.



"Non metteremo mai in piedi spettacoli di semplice intrattenimento con qualche bella performance d'impatto a fare da cornice", racconta Duccio Cantini, che coordina la party crew. "E' e sarà sempre uno show evolutivo, ricco di emozioni e ispirato ai grandi spettacoli internazionali. Cerchiamo sempre di alzare l'asticella della bellezza e del coinvolgimento emotivo per portare il pubblico, per una notte, in altri mondi... siano essi interiori, inferiori o superiori."

