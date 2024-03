Napoli, Calzona: “Niente paura del Barça. Lamal diventerà un top mondiale”



Francesco Calzona, tecnico del Napoli, parla alla vigilia della gara di ritorno di Champions League contro il Barcellona in conferenza stampa.

Lamine Yamal viene paragonato a Messi, pensa che potrà diventare tra i migliori al mondo?

“Lamine Yamal ha le qualità in futuro per diventare tra i migliori al mondo, senza dubbio. Ha 17 anni ma sembra già un veterano, se non si perde per strada può diventare un top player a livello mondiale”.

Il Napoli è preparato per passare da Kvara contro tutti come visto col Torino, a Napoli contro Barcellona?

“Non sono d’accordo, penso che col Toro abbiamo fatto un’ottima gara di squadra. È chiaro che anche Kvaratskhelia ha fatto una partita eccellente, però in generale abbiamo migliorato molte cose ed è mancato solo vincerla. Abbiamo pagato un errore su una situazione che conoscevamo. La partita di domani è importantissima, è la partita dell’anno. Dobbiamo recuperare anche in campionato quindi passare il turno deve essere uno stimolo in più, non solo a livello societario ma anche di entusiasmo”.

Come ci si allena ad evitare di aver paura in una partita del genere?

“Se hai paura non ti devi nemmeno presentare, devi avere la sfrontatezza di affrontare un avversario forte e ultimamente in buona salute. Dobbiamo essere consapevoli di essere forti. Il Napoli deve giocare alla pari con ogni avversario e cercare di vincere le partite”.

Qual è la motivazione che deve avere la squadra?

“Non c’è bisogno di fare grandi cose per far capire l’importanza della partita. Come ha detto Matteo (Politano n.d.r.), è una partita che si carica da sé. Non è da tutti giocarsi i quarti di Champions contro un avversario di questo livello. Sotto questo aspetto non ho utilizzato il mio tempo. Ci siamo concentrati su altre cose dove abbiamo dei difetti e su cui dobbiamo migliorare. Concedere determinate cose in queste partite può diventare fatale”.

Rispetto alla gara d’andata quando era appena arrivato, quanto è cambiata la squadra?

“Secondo me molto, la squadra è più compatta e concede di meno. Riusciamo a creare molto di più e stiamo segnando abbastanza. Poi difendiamo in avanti che per me è fondamentale: a me non piace che la mia squadra corra all’indietro. Questo è merito dei ragazzi che si sono messi a disposizione e in tre settimane hanno fatto dei passi da gigante. È chiaro percorso non è assolutamente finito, abbiamo ancora tanto da fare come io vorrei”.



Lecce, Gotti sarà il nuovo tecnico dopo l’esonero di D’Aversa

Luca Gotti è ad un passo dal diventare il nuovo allenatore del Lecce. Dopo l’esonero di Roberto D’Aversa in seguito alla sconfitta e ai fatti di cronaca nel post gara contro l’Hellas Verona, la società salentina ha così scelto nel più breve tempo possibile quello che sarà il prossimo allenatore che dovrà portare avanti la corsa salvezza nelle ultime 10 giornate di campionato.



Juventus: Rabiot e Perin verso il recupero

All’indomani del pareggio casalingo contro l’Atalanta, Juventus subito in campo alla Continassa in vista del match di domenica prossima, sempre all’Allianz Stadium, contro il Genoa. Chi ha giocato ieri ha svolto una seduta di scarico tra piscina e fisioterapia, gli altri hanno fatto una partita in famiglia di 45′ con i ragazzi della Next Gen che non sono scesi in campo ieri col Pontedera. Hanno segnato Vlahovic e Mbangula. Per quanto riguarda gli acciaccati, Adrien Rabiot e Mattia Perin hanno svolto ancora un programma differenziato. Domani e’ prevista una giornata di riposo per tutti, la squadra di Allegri si ritrovera’ mercoledi’ per la ripresa.



Champions, Xavi non ha dubbi: “Col Napoli gara più importante”

Secondo Xavi, tecnico del Barcellona, la gara di Champions contro il Napoli è la più importante della stagione. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa: “Il Napoli è migliorato con il nuovo allenatore, è più dinamico e più a suo agio. Mi aspetto una squadra coraggiosa, che gioca da dietro e pressa alto, che non specula, che ha tanto a livello individuale, soprattutto nei tre davanti, sarà una grande partita contro una grande squadra. Lobotka? Mi piace, sa costruire e non perde mai la palla. Mi piacerebbe vederlo in un club come il Barcellona. Dobbiamo però pensare prima di tutto a noi stessi: siamo stati migliori lì a Napoli e dovremo esserlo qui a Barcellona”.



Bologna, Zirkzee fuori un mese: le sue condizioni

Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Joshua Zirkzee hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero previsti di 3-4 settimane.



La Salernitana torna in ritiro punitivo: la nota del club campano

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a partire da domani e fino alla gara di sabato, la squadra granata resterà in ritiro presso una struttura della provincia.