Il 6 ottobre 2023 è una data importante per The Beach Luxury Club, brand creato da Manuel Dallori nel 2018 a Sharm El Sheikh, al Domina Coral Bay, dove The Beach è nato, prende infatti vita un nuovo ed esclusivo Dinner Show per sole 250 persone. Si chiama "Welcome to my World" e il mondo è quello di Manuel Dallori, imprenditore che da sempre dedica tutta la sua vita al divertimento altrui.

Decine e decine di artisti, complessivamente circa 40 professionisti dello show provenienti da mezzo mondo sono pronti a regalare emozioni con performance sorprendenti, che prendono vita spesso contemporaneamente, tra aste, cerchi, fuoco, canzoni, coreografie... Tutto questo accadrà su tre palchi diversi. La direzione artistica di questo complesso e innovativo dinner show è di Cristiano De Conciliis e Natascia De Nicola, che da tempo collaborano con The Beach Luxury Club ed il livello di ciò che va in scena è decisamente alto.

"La mia idea di dinner show nasce già nel 1997, dopo un viaggio a Parigi tra Moulin Rouge, Crazy Horse e Lidò e poi in Costa Azzurra, a da Stefano Forever a St Tropez", spiega Manuel Dallori, che in The Beach mette da sempre tutta l'energia possibile per realizzare il suo sogno, quello di regalare magia ai suo ospiti.



Come sono nati quindi i primi dinner show firmati The Beach?

"Dopo tanti viaggi in Francia, ho messo insieme il meglio di quegli show con lo stile dei varietà della tv italiana. Grazie anche al lavoro continuo di artisti e coreografi, i nostri spettacoli sono nel tempo diventati un riferimento. Oggi però tutto questo non basta più. Ciò che proponiamo il 6 ottobre al The Beach è qualcosa di unico e irripetibile, che mette insieme il meglio di nuovi viaggi e nuove idee messi insieme negli ultimi 10 anni. Sarà uno spettacolo unico, che non verrà replicato".



Cosa succederà al The Beach il 6 ottobre '23?

"Sarà prima di tutto uno spettacolo in grande stile, in un contesto scenografico che emoziona già da solo. La parola 'dinner show' è oggi purtroppo abusata e fa pensare a tovaglioli in aria, trenini e poco più. Da sempre The Beach fa qualcosa di diverso, oggi ancora d più. Agli artisti e i performer del nostro team si uniranno infatti diversi special guest. Insieme sapranno coinvolgere il pubblico, che in alcuni momenti diventerà protagonista. Ovviamente, anche i piatti saranno protagonisti, perché al The Beach anche il cibo conta, ma l'impatto spettacolare sarà decisamente sorprendente".



Come vedi il futuro dei dinner show?

"Già 2003 a Milano, a Milano collaboravamo con artisti del circo Orfei, poi con diverse scuole circo, per poi approdare dal 2017 al Domina Coral Bay e in Sicilia al Domina Zagarella, dove abbiamo messo in scena format e generi diversi come il pop, la lirica, il rock... tutto questo per dire che per creare meraviglia non altra strada che continuare a sognare, a innovare, a proporre qualcosa che ieri non c'era. Come diceva Elsa Triolet, il vero sognatore è colui che sogna l'impossibile. E come diceva Nelson Mandela, il vincitore è semplicemente un sognatore che non si è mai arreso".



Cos'è The Beach Luxury Club

The Beach Luxury Club è un concept di beach club con intrattenimento, pensato per tutti coloro che cercano l'esclusività e il divertimento. E' un ambiente rilassante e chic, in cui godere il mare e la spiaggia e "celebrare la vita" ogni giorno. Cucina raffinata, presentata in un contesto unico, con piatti di ispirazione mediterranea. Il menu dà ampio spazio alla tradizione italiana e alle specialità di pesce fresco, ma anche a piatti della cucina internazionale Sushi e Thai firmati The Beach.

