CONCERTO di CHIARA TAIGI

Festa della Musica 2021 - “Concerti della Speranza”



Lunedì 21 Giugno 2021 - Ore 18:30

Palazzo Barolo - Via Corte d'Appello, 20/C, Torino



Il soprano CHIARA TAIGI torna ad esibirsi dal vivo in un Recital di musica sacra e spirituale a Torino, nella perla della dimora patrizia di Palazzo Barolo, accompagnata al pianoforte dal M° Massimiliano Genòt, organizzato dall'Associazione Concertante - Progetto "Arte e Musica" diretto dal presidente Dott. Giorgio Griva.

Un concerto che farà parte di un triduo di eventi del 19, 20 e 21 Giugno legati ad un programma dei "Concerti della Speranza" dedicati all'Arte e alla Musica e nella ripresa del suo ruolo ispiratore.

Questo concerto in particolare sarà una dedica al ritorno della musica lirica dal vivo a Palazzo Barolo in occasione della Festa della Musica 2021 nella 39° Edizione mondiale, 27° per l'Italia, una festa nata affinchè tutti possano essere coinvolti dalla musica in ogni sua forma. Questo Concerto si prefigge l'obiettivo di portare e condividere emozioni con un programma di brani spirituali e con alcune rarità di assoli pianistici di altissimo livello.

Tale concerto sarà incastonato nella magnifica cornice di Palazzo Barolo, luogo con moltissime opere archiettoniche e opere d'arte che lasciano senza fiato, oltre ad una collezione di strumenti di altissimo pregio, che sottolineano un profondo legame con la musica. Si rivela un luogo con un fascino particolare per le interpretazioni musicali, con una dualità sia intimista che suntuosa per la natura e l'eleganza del contesto.

