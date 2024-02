Serie A, Lecce-Fiorentina 3-2: Piccoli e Dorgu firmano la clamorosa rimonta nel finale

Si apre in modo pirotecnico la ventitreesima giornata di Serie A: al Via del Mare, il Lecce batte 3-2, in rimonta e nel finale la Fiorentina. Viola avanti 2-1 al 90' grazie ai gol di Mandragora e Beltran, ma prima Piccoli di testa e poi Dorgu con un sinistro al 92' firmano il ribaltone per la formazione di D'Aversa, che centra una vittoria importantissima per la salvezza. Terzo ko nelle ultime quattro partite, invece, per gli uomini di Italiano.



Serie A, solo pari nei match delle 15: Udinese-Monza ed Empoli-Genoa finiscono 0-0

Le due gare delle 15 del sabato, valide per la 23a giornata della Serie A, ci consegnano altrettanti pari. L'Udinese viene fermata dalle grandi parate del rivale Di Gregorio e pareggia 0-0 contro un Monza spento, che non riesce mai ad azionare Djuric. Anche il match del Castellani termina con un pareggio a reti bianche: l'Empoli non riesce a sfondare contro il Genoa e resta penultimo, agganciando Cagliari e Verona a quota 18 punti.



Serie A, Bologna-Sassuolo 4-2: poker show vista Champions

Il Bologna torna a sorridere. Nella 23.ma giornata di Serie A la squadra di Thiago Motta batte 4-2 il Sassuolo, incassa la prima vittoria del 2024 e aggancia momentaneamente l'Atalanta a 36 punti in zona Champions. Al Dall'Ara gol e spettacolo. Nel primo tempo Thorstvedt (13') sblocca il match approfittando di un errore di Skorupski, poi i rossoblù pareggiano grazie a un autogol di Viti (24') e Volpato (34') riporta avanti gli ospiti con una magia di sinistro. Gol che nella ripresa innesca la reazione dei padroni di casa, bravi a cambiare passo con i cambi e a ribaltare tutto con le reti di Fabbian (73'), Ferguson (83') e Saelemaekers.



Serie A: Frosinone-Milan 2-3, Jovic regala i tre punti ai rossoneri

Nella 23a giornata di Serie A, il Milan batte 3-2 in rimonta il Frosinone e consolida il terzo posto in classifica, portandosi almeno per una notte a -4 dalla Juve e a -5 dall'Inter. Gara divertente quella dello Stirpe, sbloccata al 17' da un colpo di testa di Giroud su assist di Leao. Il portoghese, però, qualche minuto dopo regala un rigore ai ciociari con un tocco di braccio e dal dischetto Soulé non sbaglia (24'). Al 65' il sorpasso del Frosinone è firmato da Mazzitelli con la complicità di Maignan. Al 72' in tuffo di testa Gabbia firma il 2-2, poi Jovic entrato pochi secondi prima fulmina Turati dopo un rimpallo con Valeri.



Napoli, De Laurentiis svela: "Dragusin ha preferito la Premier. Perez? A un certo punto mi sono stancato"

Prima della conferenza di Walter Mazzarri, dopo la chiusura del calciomercato a parlare per il Napoli è stato a sorpresa direttamente il presidente Aurelio De Laurentiis. Il numero uno del club partenopeo ha subito voluto fare chiarezza sull'aspetto più delicato delle ultime ore, l'esclusione dalla lista Champions di Zielinski destinato a lasciare il club a parametro zero a fine stagione con probabile destinazione Inter. "Non è stata un'azione vendicativa nei confronti di Zielinski, ma le scelte fatte sono in ottica di programmazione visto che da luglio non sarà più dei nostri e dobbiamo valutare chi riscattare tra i giocatori arrivati".

Per il presidente del Napoli la scelta di non contare su Zielinski in Champions League è un modo per dare più spazio ai giocatori in arrivo di mostrare le proprie qualità: "Sappiamo cosa può dare e cosa no Piotr, mi è spiaciuto doverlo escludere così come Dendoncker. In funzione del prossimo anno però dobbiamo capire chi prendere in maniera definitiva vista l'opzione. Ora abbiamo comunque una rosa competitiva per ogni livello anche se qualcuno dubitava".

De Laurentiis ha confermato di aver sfiorato il colpo Dragusin: "Pensavamo di fare altri movimenti con Ostigard in uscita, avevamo fatto l'offerta più alta di tutti ma poi il giocatore ha preferito la Premier League. Poi eravamo quasi d'accordo con Perez a 18 milioni complessivi, ma poi ci è stato detto che altre persone volevano la loro parte e mi sono rotto i c.... Nel frattempo Mazzarri si è rimesso a tre rivalutando anche Ostigard che è bravo. Noi stiamo dentro tutti i giorni e sappiamo valutare, l'allenatore va lasciato in pace".



Mazzarri: "4° posto fattibile, pronti per più moduli. Supercoppa? Lasciamo stare"

Dopo la conferenza di De Laurentiis, mai banale su Zielinski e sulle mosse sul mercato, in casa Napoli ha parlato pure Mazzarri. Il tecnico toscano, reduce dal pari a Roma con la Lazio, dovrà vedersela col Verona al "Maradona": "Sul modulo non dico nulla, lo scoprirete domani - l'uscita davanti ai media -. La squadra nell'ultimo periodo ha avuto delle settimane tipo e adesso è pronta a interpretare più schieramenti. Siamo tornati una squadra che non va in difficoltà, ma serve essere più arrembanti per fare gol, non aspettare negli ultimi minuti. Ed è necessario concludere da fuori area".

L'obiettivo degli azzurri, sfumata la possibilità di vincere un altro scudetto, è centrare il quarto posto: "Ci proveremo, abbiamo le capacità per arrivarci. Zielinski sta male, non s'è allenato oggi e non dovrebbe essere convocato. Traoré invece potrebbe pure giocare 20 minuti. L'importante è che i ragazzi non sentono troppo la partita, altrimenti siamo nei guai. Chiedo al pubblico del Maradona di darci una mano. La Supercoppa? Lasciamo perdere, preferisco non commentare" l'aggiunta di Walter Mazzarri.

Poi sul mercato: "Credo che il club abbia fatto un buon lavoro. Il Verona lo ritengo un avversario ostico. Ngonge sta molto bene, a Roma ha fatto bene anche da centravanti di manovra ed è molto interessante. Lindstrom negli allenamenti è positivo, serio, sono fiducioso che da qui a poco ci possa dare una mano".



Serie B: Camara piega il Venezia, il Parma esulta. Cremonese e Como superano i lagunari

La 23a giornata della Serie B sancisce l'allungo del Parma, che vince 2-1 il big match contro il Venezia: decisivo il gol di Camara al 100', che fa salire i ducali a 48 punti. Pohjanpalo e compagni vengono scavalcati da Cremonese (44) e Como (42), che sconfiggono Lecco e Ternana: subito in gol Strefezza. Beffa per la Samp: il Modena pareggia (2-2) con due rigori. Finiscono 1-1 Cosenza-Pisa, Reggiana-FeralpiSalò e Spezia-Catanzaro. Vince il Brescia.