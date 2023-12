Il nuovo singolo di Lorenzo Iuracà

In radio dal 22 dicembre

“Domani, Dormo fino a tardi”... quanto ci piace dirlo… magari dopo una settimana stressante di studio o di lavoro?

Ma se invece “dormire fino a tardi” fosse un vero e proprio stile di vita?

Magari potrebbe sembrare poco salutare, ma nella notte si nascondono particolari fondamentali per la creazione musicale, la notte tutto si ferma e attraverso il silenzio l’artista si ritrova ad essere tutt’uno con le proprie emozioni… anche se questo alla fine può destabilizzare completamente il suo stile di vita.

“Dormo fino a tardi” e’ un brano Funk con una ritmica aggressiva e delle sonorità elevatamente Happy.

E' Natale e con l’avvento delle feste io… “Dormo fino a tardi”!

Lorenzo Iuraca' e' un Cantautore e Polistrumentista Livornese.

All'età di 7 anni si siede dietro ad una batteria per la prima volta e nasce la passione. Studia musica prendendo confidenza anche con il pianoforte, il basso, la chitarra... e infine con la sua voce, fino a che decide di fondare l'associazione Polo Artistico Vinile di cui è tutt'ora presidente e per la quale realizza produzioni musicali marchiate "i per i Recording Label" e con la quale fonda nel 2020 la Testata tematica "La Redazione Online" (per dare visibilità ai nuovi creativi).

Nel suo percorso artistico tante esperienze e numerosi riconoscimenti, tra i quali più categorie di Spazio d'Autore, il Primo Premio AFI Emergenti e come rivelazione dal Nuovo Imaie.

E' stato concorrente di XFactor 7 in squadra con Morgan.

Etichetta:

Orangle Srl - www.oranglerecords.com

Spotify: https://open.spotify.com/artist/76Vx8ncMLAI204n68xWNw5?si=CTdv3NuYR2SAuSP8_FjyrA

Instagram: https://instagram.com/lo_iura_lorenzo_iuraca?igshid=YmMyMTA2M2Y=

YouTube: https://youtube.com/c/LorenzoIurac%C3%A0Official

TikTok: https://www.tiktok.com/@lo_iura?_t=8U8CvumRg3y&_r=1