Lui il coming out l'aveva fatto tempo fa e la famiglia l'aveva accolto bene ma per il secondogenito non è stato altrettanto.

Così, un ragazzo statunitense si è visto costretto a difendere il fratello minore dalla "delusione" del padre dopo il suo coming out.

“Non prenderla nel modo sbagliato, ma fa sentire me e tua madre come se avessimo fatto qualcosa di terribilmente sbagliato come genitori”.

Frase del padre non gradita dal figlio maggiore che ha scritto una lettera pubblica su Twitter.

"Otto anni fa, ho fatto coming out con te ed è stato un viaggio per tutta la nostra famiglia. Sei stato fantastico, tutto sommato, e ho pensato che avessimo fatto molti progressi. (...) Poi mio fratello fa coming out ed è come se avessimo premuto il pulsante di ripristino. È come se avessi dimenticato tutto ciò che hai imparato sull’amore e sulla compassione"

Una lettera che ha raccolto molti like. Anche quello del padre!