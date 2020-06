Samuele Serratore, è un giovanissimo attore professionista scelto tra i casting nazionali per il ruolo di Francesco, il migliore amico di Irene, in ” Passioni Senza fine 2.0, storico radiodramma firmato da Giuseppe Cossentino che impazza sul web con grandi ascolti e successo.

L’attore di origini calabresi, si è accostato al progetto con entusiasmo e grande volontà affrontando un personaggio difficile di un giovane ragazzo, calciatore di successo che scopre di avere una leucemia fulminante in stadio terminale. Un ruolo forte che è stato molto apprezzato nelle ultime puntate in onda della serie che ha commosso il pubblico internauta, grazie ad una performance attoriale di Serratore da brividi ed un supporto come l’attrice Eleonora Lentini con il quale ha condiviso le scene.

Un grande plauso a Samuele ed Eleonora per aver affrontato questa storia con cuore e delicatezza come la stessa sceneggiatura di Cossentino toccante e commovente.