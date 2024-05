L’Associazione benefica “Un Sorriso per Matteo ed Ettore” di Brescia ha come missione quella di portare un sorriso ai bambini che combattono contro il cancro: le iniziative sono dedicate a Matteo ed Ettore, due angeli che hanno lasciato un'impronta indelebile nel cuore di tutti.

“Un Sorriso per Matteo ed Ettore” nasce in seguito alla perdita del piccolo Matteo e del piccolo Ettore, con il desiderio di dedicare tutte le energie per portare un po' di gioia nei reparti di oncologia pediatrica, con momenti di raccolta e consegna di giocattoli nei reparti della provincia di Brescia e oltre, e regalare così un sorriso ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

A seguito della ristrutturazione di una stanza a Casa Ronald - una struttura situata a Brescia che offre un rifugio accogliente alle famiglie e ai piccoli pazienti dopo lunghi ricoveri - è partito il nuovo progetto, che riceve il sostegno di ITAS Mutua e lanciato su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - che servirà ad acquistare una Ludo barella e una Ludo carrozzina, presidi sicuri, colorati, confortevoli, per offrire ai bambini in ospedale la possibilità di sviluppare la loro fantasia, divertirsi e distrarsi durante il loro percorso di cura.

Grazie ai numerosi sostenitori, il progetto ha già raccolto più di 8mila euro (con un obiettivo finale di 12mila): nel caso in cui l’importo dovesse essere superato, l’eccedenza verrà impiegata per acquistare ulteriori giocattoli, che saranno distribuiti nei reparti di oncologia pediatrica della provincia di Brescia e in tutta Italia, grazie anche alla preziosa collaborazione di Mattia Villardita, lo “Spiderman di quartiere”, che da anni scalda i cuori di tanti piccoli supereroi.

Per maggiori informazioni:

https://www.produzionidalbasso.com/project/quando-la-cura-diventa-un-gioco-ludobarella-e-ludocarrozzina-per-regalare-sorrisi/