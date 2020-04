Il teatro, dal greco θέατρον (théatron, che significa "spettacolo"), è stato uno dei primi settori ad essere chiuso per l’emergenza COVID-19.

In questo tragico periodo, nella sola città di ROMA, le previsioni per il settore teatrale sono nere con circa 1.150.000 spettatori e 24.000.000 di euro perduti per i soli mesi di marzo, aprile e maggio 2020 con un fall out disastroso sul settore e su tutti i suoi addetti, diretti e indotti, che pure svolgono un compito fondamentale per la vita sociale e il progresso di tutto il Paese.

L’ Unione Teatri di Roma (UTR) si è rivolta all'amministrazione Capitolina sostenendo che è fondamentale:

Superare l’emergenza;

Che lo spettacolo dal vivo torni a svolgere la funzione di presidio socio– culturale, unico nella forza e nel valore che i teatri hanno per le comunità dove operano, e anche tornare a svolgere la funzione di luoghi di svago ed intrattenimento;

Salvaguardare i numerosissimi posti di lavoro.



L’UTR ha chiesto l’indicazione delle misure da mettere in atto e un immediato confronto costruttivo, individuando le seguenti come misure necessarie da approntare da parte del Comune di Roma:

Istituzione di un Fondo speciale per lo Spettacolo a tutela di tutto il comparto e i suoi lavoratori 100% di contributo ai vincitori di bandi culturali fino alla primavera 2021 (votato all'unanimità in consiglio comunale) Sospensione delle IMU-TARI-TASI-TOSAP-ICP e CIMP Costituzione di un fondo per rimborsare quota affitti dei teatri privati Costituzione di un fondo per rimborsare quota affitti da contratti con privati di spazi adibiti ad attività culturali (scuole di danza, musica e altri) chiusi Convenzione con banche per credito agevolato e con garanzia pubblica ai vincitori di bandi culturali Abbattimento della burocrazia per l’accesso al credito e l’accesso/rendicontazione dei bandi.



Il Teatro non è solo spettacolo, è una delle forme più alte della cultura presente e passata di un popolo e della sua lingua.



#Carlomarinoeuropeannewsagency