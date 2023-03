Un viaggio negli inferi dell’anima di Federico

Da considerarsi forse la prefazione dei dolori del giovane Werther, “Non è un film” immerge l’ascoltatore nell’universo dell’artista.

Attraverso questo viaggio, come Virgilio con Dante, l’artista accompagna le sensibili orecchie nelle anguste strade degli inferi della sua anima, in cui troveremo la difficoltà nell’accettarsi, il mancato inserimento in una società troppo veloce per lui e scelte maledette che, ancora oggi, lo tormentano.

Etichetta: Orangle Srl

https://www.oranglerecords.com

Federico Rinaudo prima chiamato Noir Shiva, si riaffaccia al rap con una nuova consapevolezza e il desiderio di sensibilizzare l’ascoltatore attraverso dei testi non sempre espliciti ed un’immagine priva di personaggio, mostrando semplicemente se stesso, inteso come essere umano nella società.



Spotify:

https://open.spotify.com/artist/2EG5e6hmBs3SAwR9glx8Yg?si=ENu5sAVnS6up_hMlSp9pTg



Instagram:

https://www.instagram.com/federicorinaudoart/



TikTok:

https://www.tiktok.com/@federicorinaudoart?_t=8ZU7aiTOnTi&_r=1



YouTube:

https://youtube.com/@federicorinaudoarte3566