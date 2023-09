Pur mantenendo immutata la tradizione marinara della semplicità e della praticità d’uso, la bussola magnetica, strumento di navigazione per eccellenza, è tutt’oggi un dispositivo indispensabile a bordo e, in qualsiasi evenienza, mette prudentemente al riparo da ogni malfunzionamento delle apparecchiature elettroniche deputate al controllo della rotta.

Proprio per ovviare alla mancanza di superfici nell’area di comando, Riviera Genova Srl, azienda leader nella progettazione e costruzione di bussole e accessori nautici fin dal 1976, lancia sul mercato una nuova linea di bussole “slim”.

L’obiettivo era quello di realizzare una bussola in grado di essere posizionata facilmente anche nelle plance “congestionate” da strumentazione elettronica, monitor e indicatori vari di ogni tipo. I nuovi modelli, pur mantenendo lo stesso diametro della rosa e quindi identica leggibilità, hanno una ghiera di dimensioni ridotte rispetto alle bussole classiche così da agevolare l’installazione in spazi ristretti.

Le linee Zenith slim e Artica slim si compongono di 4 modelli ciascuna con diverse colorazioni per adattarsi al design dell’imbarcazione. Il montaggio, a incasso, è adatto sia per l’installazione su barche a vela sia su imbarcazioni a motore di dimensioni tra 6 e 11 metri.

A seconda del posizionamento, per agevolarne la lettura, sono disponibili con rosa piatta (visibilità ideale se collocata in plancia, guardando la bussola dall’alto) o con rosa conica che agevola la lettura dello strumento se montato in posizione più alta rispetto all’asse visivo.

Zenith slim ha un diametro totale di 12 cm mentre il diametro apparente di lettura della rosa è di 8 cm. Le bussole della linea Artica slim hanno un diametro complessivo di 11 cm per un diametro apparente di lettura della rosa di 7 cm.

Le calotte trasparenti sono in policarbonato resistente a graffi, urti e ai raggi UV. Il meccanismo interno si basa su un sistema a doppio cardano che neutralizza i movimenti di rollio e beccheggio dell’imbarcazione in modo che non rappresentino un ostacolo al corretto funzionamento della bussola. I materiali sono resistenti a solventi, olio e agenti meteo-marini e, al contempo, evidenziano pregevoli qualità estetiche.

Le bussole sono certificate RINA e Med (per imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza).

www.rivieragenova.it - [email protected]