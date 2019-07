Materie prime, a brillare di recente è soprattutto il ferro

Il mercato del ferro sta vivendo una fase di grande vivacità. La quotazione di questo metallo è infatti arrivata a livelli che non si vedevano da tempo, tanto da arrivare a realizzare il maggior guadagno settimanale dal mese di febbraio.

Perché il prezzo del ferro è aumentato? Per il calo dell'offerta dovuto ad una riduzione della produzione da parte della brasiliana Vale dopo il crollo della diga di Brumadinho (Brasile) e dal maltempo in Australia che ha costretto a fare altrettanto ai produttori locali. Questo ha ridotto in modo sensibile l'offerta di ferro, spingendo al rialzo i prezzi.

Poi, a questo si sono aggiunti i cinesi, con il Governo di Pechino che avrebbe chiesto ai dirigenti delle principali aziende estrattrici di ridurre l’inquinamento dei loro impianti.