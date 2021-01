Martedì, si è disputato il primo quarto di finale per la Coppa Italia 2020/2021, con il derby tra Inter e Milan, terminato con la vittoria dei nerazzurri per 2-1.

Il Milan è andato in vantaggio nel primo tempo, al 31', grazie al solito Ibrahimovic. La partita, alla fine del primo tempo, sembrava indirizzata su un binario in discesa per i rossoneri, ma l'ingresso di Hakimi al posto di Darmian all'inizio della ripresa ha cambiato le sorti dell'incontro, forse anche perché il Milan pensava di poter controllare la gara, chiudendosi dietro per poi colpire l'Inter in contropiede.

Per quanto riguarda il chiudersi dietro i rossoneri lo hanno fatto con successo... per le ripartenze, invece, buio assoluto. A questo, poi, dobbiamo aggiungere l'ingenua espulsione di Ibrahimovic che, già ammonito, al 58' si è fatto espellere per un doppio giallo, per un fallo oltretutto inutile.

Da quel momento in poi, l'Inter è stata assoluta padrona del campo. L'assedio ha portato i suoi frutti al 71', con un rigore, per l'atterramento in area di Barella,trasformato da Lukaku. Il gol vittoria è arrivato su punzione, con un tiro perfetto di Eriksen, al 97' (sono stati 10 i minuti di recupero, per il tempo perso a causa dell'arbitro Valeri che ha dovuto farsi sostituire dal quarto uomo Chiffi dopo un'infortunio).

Oltre alle due reti, ci sono state anche numerose occasioni da gol sventate da delle ottime parate di Tatarusanu che ieri sostituiva Donnarumma, peraltro squalificato.

Ad attendere i nerazzurri in semifinale, la vincente tra Juve e Spezia che si giocherà questo mercoledì.

Questo il commento del tecnico nerazzurro Antonio Conte:

"Per il secondo anno consecutivo centriamo l'accesso alla semifinale. È merito soprattutto dei ragazzi, che hanno avuto la giusta interpretazione dal primo all'ultimo secondo. Il fatto di aver eliminato un'ottima squadra come il Milan non può che renderci felici. Il Milan ha dei valori importanti, così come noi. Anche in undici contro undici però abbiamo avuto occasioni importanti, stavamo facendo un'ottima partita e il loro portiere è stato il migliore in campo. Il risultato era bugiardo anche prima dell'espulsione di Ibrahimovic, poi siamo stati bravi a ribaltarla. Quello che ci deve far riflettere è che concretizziamo poco rispetto a quanto creiamo".



Crediti immagine: @inter (Twitter)