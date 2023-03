La Chiesa tedesca, (dati di Avvenire), nei lavori svolti recentemente a Francoforte, ha approvato a larghissima maggioranza il testo che apre a favore di una revisione delle norme sul celibato formulando una richiesta a papa Francesco di "riesaminare il nesso tra consacrazione e obbligo del celibato", chiedendo anche al Papa di esaminare se ai sacerdoti già ordinati possa essere data la possibilità di essere sciolti dalla promessa del celibato senza dover rinunciare all'esercizio del ministero e che i sacerdoti sposati siano maggiormente coinvolti nella vita attiva della Chiesa (quasi il 95 percento dei 205 voti espressi. 44 vescovi hanno votato a favore, 5 contrari e 11 si sono astenuti).

La legge del celibato fu imposta molti secoli dopo la morte-risurrezione di Cristo, che non scelse solo celibi fra i suoi discepoli.

Papa Francesco otto anni fa circa aveva affermato che il tema del celibato era nella sua agenda. L'anno scorso invece, precisò che – come il suo predecessore Paolo VI – preferirebbe morire piuttosto che cambiare la legge.

Ora nuovi sviluppi attendono la Chiesa in vista del nuovo Conclave e della successione a Papa Francesco. Un Concilio Vaticano III potrebbe essere convocato per trattare anche la questione dei preti sposati e la loro riammissione nella Chiesa Cattolica Romana, come da anni auspica il Movimento Internazionale dei preti sposati.



