Il Festival di Sanremo? Il Festival dell'Armonia

E' stato presentato ufficialmente il 69° Festival di Sanremo, il secondo dell'era Baglioni, che si svolgerà prossimamente dal 5 al 9 febbraio.

A condurlo ci saranno Claudio Bisio e Virginia Raffaele ad accompagnare Baglioni che ha nticipato anche alcuni degli ospiti: "Almeno due ospiti cantanti a serata - ha detto. - Sicuri per ora Andrea Bocelli con il figlio, Giorgia ed Elisa. Al momento non è previsto nessun ospite internazionale".

Quindi, anche questa edizione si preannuncia ricca di ospiti musicali, ma al momento, però, nessuno di questi sarà internazionale.

"Già l'anno scorso la regola d'ingaggio al Festival era che anche l'ospite che arrivava portasse qualcosa e non prendesse soltanto - ha spiegato Baglioni. - Io sto aspettando ancora proposte, ma al momento non ce ne sono. Il Festival è internazionale per se stesso e non ha bisogno di figure che lo confermino".

Per quanto riguarda i numeri, la spesa complessiva prevista per l'edizione 2019 del Festival di Sanremo, che la scorsa stagione ha registrato uno share pari al 52%, è di 18 milioni di euro, con utili per 7 milioni.

Nota politica a margine della presentazione, il botta e risposta tra Baglioni e il vice premier Salvini sulla questione accoglienza. Voci di corridoio dicono che le domande poste a Baglioni sull'argomento sono state fatte proprio per poter imbarazzare Salvini, il tutto con la regia di Berlusconi che vorrebbe "riportare a casa" il figliol prodigo Matteo, per il timore di una futura alleanza politica tra Lega e 5 Stelle.