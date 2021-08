Il Mandir della Pace, fondazione no profit presieduta da Maria Gabriella Lavorgna che promuove iniziative socio culturali per lo sviluppo di una Educazione alla Cultura di Pace, e l'Ass.ne Assisi Suono Sacro, presieduta dall'artista di Pace Andrea Ceccomori, presentano un Concerto straordinario per la pace tra i popoli che si svolgerà ad Assisi il 13 agosto pv., nella prestigiosa cornice della Sala della Pinacoteca con la partecipazione dei pianisti James Raphael e Satenik Muradain, del tenore Immanuel Raphael e del flautista Andrea Ceccomori.

L'evento è un viaggio spirituale tra emozioni diverse, per determinare orizzonti di dialogo di Pace, attraverso il linguaggio dell'Arte, della cultura e della musica con cui s’intende comunicare specificamente tramite suoni, di altissimo valore spirituale, l’idea di Unità che possono scaturire dall’incontro tra Arte e pensiero e tende a dimostrare come l'Arte nelle sue varie espressioni possa contribuire alla realizzazione della pace, sottolineando altresì come lavorare nell'Arte significa lavorare per la pace.