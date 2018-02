Samuele Sartini: "Seek Bromance" nella colonna sonora di "The 15:17 To Paris", il nuovo film del Premio Oscar Clint Eastwood

"Vorrei che i miei figli fossero un pochino più grandi per condividere anche con loro questa soddisfazione immensa... Uno dei miei registi preferiti, Clint Eastwood, ha scelto un nostro disco, "Seek Bromance" per la colonna sonora del suo nuovo film, The 15:17 To Paris". Ecco come il dj producer marchigiano Samuele Sartini ha raccontato sui social un gran bella notizia che lo riguarda. Per "Seek Bromance", la versione cantata del suo primo successo "Bromance", infatti, l'oggi celeberrimo Tim Berg / Avicii prese la parte vocale di "Love U Seek", un brano pubblicato da Samuele Sartini nel 2011 su Do It Yourself. Questa canzone, scritta da Samuele Sartini con Maurizio Alfieri, Davide Domenella e Andrea Tonici ed interpretata dalla brava Amanda Wilson, tra l'altro, è appena tornata con un 2k18 Rework, una nuova versione che mette ancora più in risalto la bella voce della brava cantante inglese ed una melodia che ha qualcosa di magico. "Era semplicemente impossibile anche solo sognare un 'lancio' come questo per il mio nuovo singolo", racconta sorridendo Samuele Sartini. "A volte però la realtà supera la fantasia". The 15:17 To Paris, il nuovo film del celeberrimo Clint Eastwood, regista ed attore più volte Premio Oscar, è in uscita anche in Italia l'8 febbraio 2018 e racconta l'attentato sventato nel 2015 da tre turisti statunitensi su un treno diretto ad Amsterdam. Il regista statunitense torna quindi a raccontare le imprese dei moderni eroi americani. La sincronizzazione di "Seek Bromance" è stata curata da Baby Angel Music.

Samuele Sartini feat. Amanda Wilson - Love You Seek 2k18 Rework

http://smarturl.it/LoveUSeek2018

Chi è Samuele Sartini

Samuele Sartini è un top dj house italiano molto attivo nei top club di tutto il mondo. Marchigiano, è nato a Chiaravalle (AN) e risiede a Monte San Vito. Nell'estate 2017 ha fatto ballare party legati al GP di Formula 1 nel Barhein, il Jimmy'z di Montecarlo e in Italia è guest in costanza al Pineta di Milano Marittima e al Just Cavalli di Milano, due dei locali di riferimento per chi cerca l'esclusività. In console ho stile preciso e una tecnica esemplare, ma più che di 'numeri' e gesti che sanno stupire, ogni suo suoi dj è pieno di musica e di melodia, ovvero si mette sempre al servizio di ha voglia di ballare. Samuele Sartini è anche un produttore conosciuto in tutto il mondo.

Ha remixato tracce di superstar come Calvin Harris, Roger Sanchez, Paul Van Dyk ed Armin Van Buuren ed ha all'attivo diverse hit all'attivo diverse hit recenti ("When The Sun Goes Down", interpretata da Jay Sebag, è stata trasmessa da emittenti come RTL 102,5 TV, Radio 105, Radio Deejay ed m2o, proprio come "Gimme the Funk", che è piaciuta anche a stelle del mixer come Todd Terry, Bob Sinclar, Oliver Heldens, Sander Van Doorn o Robbie Rivera). E non è tutto: troppi non sanno che Avicii deve un po' del suo successo proprio a Samuele Sartini. Per la versione cantata del suo primo successo (Tim Berg - "Seek Bromance"), Avicii prese la voce da "Love U Seek", un brano pubblicato da Samuele Sartini nel 2011 su Do It Yourself. Questa canzone è tornata con Rework curato dal dj marchigiano nel gennaio 2018, una nuova versione che mette ancor più in in risalto la bella voce di Amanda Wilson.