Palermo si tinge di giallo e rosa con il ritorno di "Viola come il mare", la fiction che ha conquistato il pubblico la scorsa stagione. Preparatevi a un nuovo vortice di emozioni, intrighi e colpi di scena, il tutto condito da una cornice siciliana mozzafiato.

Can Yaman e Francesca Chillemi riprendono i loro ruoli di Francesco Demir, affascinante ispettore di polizia, e Viola Vitale, tenace giornalista dall'animo ribelle. Insieme, si troveranno nuovamente ad affrontare una serie di delitti che sconvolgeranno la quiete della città.

Ma le novità non finiscono qui! Tra un'indagine e l'altra, Francesco dovrà vedersela con il suo passato burrascoso, mentre Viola si ritroverà coinvolta in un intreccio sentimentale che metterà a dura prova il suo cuore.

Avremo modo di conoscere nuovi personaggi che arricchiranno la trama e renderanno la storia ancora più avvincente. Tra ritorni inattesi e segreti nascosti, la tensione sarà sempre alle stelle.

Se non vedete l'ora di tuffarvi in questa nuova avventura, segnatevi le date: dal 24 aprile potrete gustare le prime tre puntate in anteprima su Mediaset Infinity, mentre dal 3 maggio la serie sbarca su Canale 5 con la messa in onda in prima serata.

"Viola come il mare" è più di una semplice fiction, è un'esperienza sensoriale che vi conquisterà con la sua bellezza, la sua suspense e i suoi personaggi indimenticabili. Non perdete l'appuntamento!

Oltre a "Viola come il mare", Can Yaman sarà protagonista di un altro atteso ritorno: quello di Sandokan, la celebre serie tv che riprenderà le riprese in Italia dopo anni di attesa. Un periodo ricco di impegni per l'affascinante attore turco, che continua a catalizzare l'attenzione del pubblico con il suo talento e il suo fascino irresistibile.