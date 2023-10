Tra gli incontri di domenica della 7.a giornata di Serie A spiccava Atalanta - Juventus. Tra le due squadre è finita in parità con i bianconeri più impegnati a non prenderle che a cercare di vincere la partita, compito che si è intestato l'Atalanta, anche in funzione del fatto che la Juventus non era certo impegnata nel costruire gioco, quanto nel cercare di sfruttare eventuali occasione sulle ripartenze, un po' poco per una squadra che, secondo gli esperti, dovrebbe essere costruita - come minimo - per conquistare almeno uno dei posti per la Champions league nella prossima stagione.

Senza discussione il 3-0 con cui il Bologna, nel proprio stadio, ha battuto l'Empoli, mentre più divertente, anche perché incerto, l'incontro tra Udinese e Genoa, finito in parità sul 2-2. Diverse le motivazioni che animavano le due squadre, con l'Udinese che deve risollevarsi dopo un pessimo avvio di stagione. Il Genoa, con Gudmundsson è andato, meritatamente in vantaggio per due volte. L'Udinese, negli ultimi venti minuti, ha pressato gli avversari nella loro area dopo l'ingresso di Thauvin e Samardzic, ma senza riuscire a rendersi pericolosa. Il gol del pareggio arriva nel recupero grazie all'autorete di Maturro che di testa mette nella propria porta un traversone dalla sinistra.

Nel posticipo delle 20:45 la Roma è riuscita a battere il Frosinone, ma senza brillare. I giallorossi sono andati in vantaggio grazie a Lukaku a seguito di quella che potremmo definire l'unica azione di nota creata nel primo tempo dall'undici di Mourinho. Il primo tempo è stato appannaggio della squadra di Di Francesco che ha surclassato gli avversari sul piano del gioco, ma solo riuscendo a sfiorare il pareggio. Nella ripresa, l'intensità del Frosinone è calata con il passare dei minuti e la Roma ha pian paino preso il controllo della partita, mettendo al sicuro il risultato a pochi minuti dalla fine del tempo regolamentare con Pellegrini che si inserisce da dietro e, di piatto, finalizza una punizione indirizzata sul secondo palo.

Questo il commento tecnico di Mourinho sulla partita:

"Nel primo tempo abbiamo concesso un paio di opportunità, abbiamo giocato con una difesa fatta da un centrocampista e un giocatore arrivato da poco. Per il resto, grandissimo sforzo da parte di tutti. Siamo stati una squadra vera, contro un'altra squadra che di Serie B non ha nulla, ha buoni giocatori, tecnici, mi era piaciuta quando l'ho studiata e anche stasera vedendola dal vivo".

In classifica, la Juventus è quarta a 14 punti, uno in più dell'Atalanta. Il Bologna è a 10 punti, seguito dal Frosinone a 9 e da Roma e Genoa a 8. Udinese e Empoli rimangono nelle parti basse, rispettivamente, a 4 e 3 punti.