Con il nuovo brano il giovane cantautore racconta la sua battaglia e la voglia di vivere mescolando una melodia moderna con un testo profondo che celebra forza e determinazione.

Matteo Donzelli, giovane artista di 27 anni, presenta il suo nuovo brano intitolato “Io”, una canzone ricca di emozioni e significati profondi. Nato nel giugno 2023, il pezzo si ispira alla canzone “Giusy” di Ultimo, che ha avuto un forte impatto su Matteo e lo ha spinto a scrivere un testo sulla sua vita. “Io” è stato inciso presso lo studio Black Mood di Novara ed è il risultato di un momento unico e rivoluzionario nella vita dell’artista.



Il brano rappresenta un inno alla vita, nonostante le difficoltà che Matteo ha affrontato. Racconta la sua storia personale in modo diretto e sincero, parlando della sua malattia congenita, il morbo di Hirschsprung, che lo accompagna dalla nascita. Attraverso un testo scritto in seconda persona nella prima parte e in prima persona nella seconda, Matteo esprime una forte determinazione a vivere pienamente, trasformando il dolore in speranza e gioia. La potente esplosione emozionale nel ritornello sottolinea il messaggio di resilienza e amore per la vita.



Ascolta il brano

Musicalmente, “Io” mescola un pop melodico ispirato a Ultimo e Mr Rain con elementi innovativi. L’arrangiamento include una chitarra classica registrata dal vivo, un pianoforte malinconico e un basso vibrante. Spicca l'uso creativo dello strumento africano Niatiti, che aggiunge un tocco unico al brano. Con un ritmo moderno, vivace e ballabile, Matteo Donzelli ha voluto creare una perfetta armonia tra un testo profondo e una melodia energica.



Matteo, che ha superato numerosi ostacoli fin dalla nascita, si dedica alla musica e al ballo con passione. Influenzato da artisti come Battisti, Dalla e Ultimo, utilizza l’arte per esprimere la sua intensità emotiva. “Io” è molto più di una canzone: è una riflessione personale e universale, un invito a vivere ogni istante con forza e autenticità.

