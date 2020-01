Sta per arrivare un evento ricco di personaggi del jet-set nazionale al The Owl di Ercolano. Qui il 2020 si inaugura con la direzione artistica di Jet Set Capri di Fabio Palazzi per un mega evento.

Protagonista è la cena super esclusiva per sole 100 persone, con un menu rivisitato per l’occasione dallo Chef Stellato, Ivano Picardi.

Prelibatezze gastronomiche e un quadro moda realizzato da 2RComunicazioni di Robert Houber per la presentazione degli abiti di Miriam Tagliente, vedranno arrivare tanti ospiti molto amati della televisione italiana.

I confermati attualmente sono Alessandro Cecchi Paone, Antonella Fiordelisi, Federico Fashion Style, Francesca Cipriani, Gabriele Parpiglia, Giacomo Urtis, Silvio Smeraglia e la diva Valeria Marini.

La serata per Jet Set Capri, sarà allietata durante la cena dalla musica da 3 momenti musicali cone Valentina Stella, Anna Capasso e dal tenore Giuseppe Gambi. Il momento di spettacolo post cena, proseguirà con un DJ Set ed il Live Sax di Enzo Buonaurio.

L’allestimento è stato affidato alla designer di ceramica Patrizia S. - Arte Vietrese; mentre luci e scenografia per i fuochi pirotecnici, saranno curati da Fuochi d'artificio Varcaturo.

Presenti le aziende che esporranno i propri prodotti e gadget, tra le quali MyLove Occhiali e Profumi, Masaniello Hotel e tanti altri che saranno comunicati nei prossimi giorni...

Gli arrivi degli invitati in Taxi, NCC ed Elicotteri sono a cura di LiberTaxi e Family Car. L'appuntamento è per giovedì 30 Gennaio 2020 al The Owl in Via Antonio Gramsci, Ercolano (NA).