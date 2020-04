Il presidente Bolsonaro cambia idea sull’emergenza coronavirus. E così dopo il Premier britannico Boris Johnson e l’inquilino della Casa Bianca Donald Trump anche il Presidente brasiliano ha fatto la sua brava inversione a U per quanto riguarda come affrontare il contagio da coronavirus, adesso visto come reale pericolo.

Se prima la considerava una banale influenza e invitava la gente a continuare a comportarsi come se niente fosse, adesso tutto è cambiato.

Nel suo discorso alla Nazione della durata di otto minuti il Presidente Bolsonaro ha dichiarato che l'attuale pandemia si tratta della "più grande sfida per la nostra generazione".







Un cambiamento netto, perché qualche giorno fa lo stesso Bolsonaro aveva dichiarato: "Alcuni moriranno, è la vita".

Adesso bisognerà vedere quali misure prenderà per arginare il contagio in Brasile. Misure che saranno comunque troppo tardive e che potrebbero costare, pertanto, un alto numero di vittime.