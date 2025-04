Il Concorso Spazio Libri: Un Riconoscimento alla Creatività Letteraria. Nel panorama culturale italiano, il Concorso Spazio Libri si distingue come un'importante manifestazione per scrittori e appassionati di letteratura. In collaborazione con Lombardia TV e Radio Studio 107 Milano, questo concorso non è solo un momento di premiazione, ma una vera e propria celebrazione dell'arte letteraria e delle voci emergenti.

La presidente del premio, l'eccellente poetessa Sabrina Morelli, ha guidato l'iniziativa con grande passione, creando un’occasione unica per autori di ogni età e provenienza. Il Concorso Spazio Libri è, dunque, un momento di celebrazione della letteratura, un'opportunità per riflettere sulla forza delle parole e sulla loro capacità di unire. La dedizione della presidente del premio e del presidente di giuria merita un ringraziamento speciale, poiché il loro impegno promuove una cultura viva e dinamica, dove ogni storia può trovare la sua voce.

In un'epoca in cui la letteratura potrebbe apparire in secondo piano, eventi come il Concorso Spazio Libri dimostrano che c'è ancora spazio per la creatività e l'innovazione. Questo premio non solo valorizza il talento individuale, ma contribuisce a costruire una comunità letteraria vibrante e inclusiva. Tra le partecipanti dell'ultima edizione, meritano particolare menzione le parole della poetessa Patrizia Riello Pera, con un curriculum che annovera numerosi riconoscimenti internazionali, che ha ottenuto il terzo posto ex aequo.

Patrizia Riello Pera ha espresso il suo sincero ringraziamento all'organizzazione di Spazio Libri, evidenziando quanto siano preziose iniziative di questo tipo per la crescita culturale del nostro paese. Il lavoro di Patrizia Riello Pera, caratterizzato da una profonda sensibilità artistica e da una versatilità che spazia dalla poesia alla narrativa, è stato apprezzato in vari contesti, tra cui il Premio Europeo Oscar Wilde e la proposta di candidatura al Premio Nobel per la Letteratura 2024.

Le sue opere, come la silloge "Magiche Poesie" e "Le fiabe del villaggio", dimostrano la sua abilità nel coinvolgere i lettori attraverso un linguaggio evocativo. Inoltre, Patrizia Riello Pera ha partecipato negli anni a eventi di rilevanza internazionale, come il Salone del Libro di Torino e la Buchmesse di Francoforte. La sua capacità di unire la narrativa con la poesia è un chiaro esempio di come la letteratura possa superare confini e culture, raggiungendo un pubblico globale.