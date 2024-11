La tipografia online ecosostenibile 4Graph annuncia l’imminente inaugurazione di un secondo sito produttivo nei pressi dell’attuale stabilimento di Cellole, in provincia di Caserta. L’operazione si inserisce nel piano di sviluppo pluriennale avviato nel 2023, che punta all’adozione di innovative tecnologie e all’implementazione dell’IA a più livelli per potenziare produttività e sostenibilità, in linea con i principi della Transizione 5.0.



Il nuovo stabilimento, con una superficie di 6.000 mq totali, di cui 2.000 coperti, contribuirà a ottimizzare i processi produttivi e a soddisfare la crescente domanda del mercato, sempre più orientato alla sostenibilità e alla rapidità delle consegne. “Questa acquisizione rappresenta un passo strategico per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione, caratterizzato dall’aumento dei costi lungo tutta la filiera e dall’attenzione crescente verso energie rinnovabili e sostenibilità", afferma Biagio Di Mambro, amministratore di 4Graph. "Da sempre operiamo secondo una filosofia orientata all’economia circolare e al rispetto ambientale; una visione che ci ha portato a investire in una struttura allineata ai valori di sostenibilità e human centricity, continuando a perseguire l’obiettivo di diventare la prima tipografia online a impatto zero d’Italia”.



Il nuovo sito è stato scelto non solo per le sue caratteristiche strutturali avanzate, ma anche perché dotato di un impianto fotovoltaico già operativo che contribuirà ad ampliare ulteriormente la capacità di produzione di energia green di 4Graph. Questo si integra, infatti, con il parco fotovoltaico di ultima generazione già installato nel 2023 a integrale copertura del sito principale. Insieme, i due impianti consentiranno di coprire fino al 90% del fabbisogno energetico aziendale. Come l’headquarter, anche il nuovo stabilimento sarà dotato delle certificazioni ISO 14001 in materia di tutela ambientale, ISO 9001 per la gestione della qualità aziendale e PDR 125 che assicura la parità di genere, confermando così il costante impegno di 4Graph verso la sostenibilità e l’inclusività.



Attualmente in fase di ottimizzazione per garantire la piena integrazione con il processo produttivo della sede principale, il nuovo sito sarà operativo a pieno regime a partire da gennaio 2025. La sinergia tra le due strutture permetterà di ottimizzare il workflow, aumentando l’efficienza dei flussi e riducendo i tempi di lavorazione, per essere sempre più competitivi sul mercato. La sede principale continuerà ad ospitare le linee di stampa, che verranno potenziate con l’installazione di una nuova offset Heidelberg a 8 colori. Il nuovo stabilimento completerà la filiera produttiva con due aree principali: una destinata allo stoccaggio dei materiali e l’altra alle attività di finishing, imballaggio e logistica di prodotti editoriali e commerciali.



Con questa operazione, 4Graph rafforza il proprio posizionamento come leader della stampa online sostenibile, confermando una strategia che unisce innovazione tecnologica, responsabilità ambientale ed eccellenza produttiva, garantendo ai clienti tempi di consegna più rapidi, maggiore flessibilità e una qualità superiore alle aspettative.