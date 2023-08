L’Uruguay ha scelto come proprio rappresentante per gli Oscar 2024 per la categoria Miglior film internazionale la commedia di formazione Family Album di Guillermo Rocamora.

TRAMA: Poco dopo la sua separazione, César forma un gruppo rock con i suoi figli adolescenti. Ben presto, il progetto familiare si rivelerà insostenibile. Family Album è una commedia di formazione sul difficile legame tra genitori e figli e il mondo dei gruppi rock amatoriali.

Lo scorso anno fu scelto The Employer and the Employee di Manolo Nieto che però non è riuscito ad ottenere la candidatura.