Dopo tanta attesa la Juve ha presentato ufficialmente quella che sarà la nuova prima maglia per la stagione 2024/25.

Confermate le anticipazioni con il ritorno alle strisce larghe e lo sponsor al momento mancante.

In attesa di trovare un accordo, la divisa è stata presentata senza per la prima volta dal 1981.

Realizzata con precisione, la maglia ha un tessuto strutturato unico creato utilizzando un metodo di ingegneria 3D per costruire la maglia su tre livelli, in modo da creare sia un intrigo visivo che tattile quando lo si osserva da vicino, incorporando dettagli strutturati che replicano la superficie ondulata della luna.

Il design è completato da un girocollo bianco e nero stagionale e da espressioni bianche e nere delle tre strisce adidas, che corrono sulle spalle della maglia.

Realizzata per le performance e per aiutare i giocatori di livello mondiale ad avere la sicurezza di giocare sotto pressione, le maglie leggere presentano l'ultima tecnologia adidas che è stata creata in stretta collaborazione con i giocatori durante il processo di sviluppo.

La versione da campo della maglia è infatti realizzata con tecnologia HEAT.RDY, utilizzando materiali avanzati per massimizzare il flusso d'aria per mantenere i giocatori freschi, mentre la versione per i tifosi presenta tecnologia AEROREADY, che utilizza materiali traspiranti o assorbenti per mantenere il corpo asciutto.