Il cantautore romano FOLCAST sarà tra i protagonisti del concerto del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany, che quest’anno che verrà trasmesso in diretta su RAI 3 e Rai Radio2, dalle ore 16.30 alle ore 19.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00, e su RaiPlay, sia in diretta che on demand.

È inoltre disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo “SENTI CHE MUSICA” (Laboratori Testone/Artist First), che vede la partecipazione straordinaria di ROY PACI.

Il brano (disponibile in streaming e download al seguente link https://folcast.lnk.to/SentiCheMusica e in radio dal 30 aprile), prodotto da Tommaso Colliva, è un vero e proprio inno alla musica. In un anno come questo difficile e complesso per tutto il settore, nel brano di Folcast la musica viene celebrata nella sua forma più pura e raccontata come elemento di gioia che unisce popoli e culture. “Senti che musica” infatti celebra l’incontro tra le voci di Folcast e Roy Paci, che fa volare il brano a Cuba e Caraibi mentre batteria, basso e chitarre dei SELTON ci portano sulle spiagge di Santa Catarina, Brasile meridionale.

Folcast (nome d'arte di Daniele Folcarelli) è un cantautore romano classe ’92 e raccconta del brano: «A volte, per trovare qualcosa, lo si cerca molto lontano. Si prendono valigie pesanti e con le tasche vuote, si raggiungono luoghi paradisiaci. Può succedere che in quei posti non si senta proprio niente. Oppure si sente così tanto che poi, una volta rientrati nelle nostre case di periferia, si rimpiange qualsiasi cosa. In uno degli anni più difficili mi sono ritrovato a vagare con la testa in tutti quei luoghi dove sarei voluto essere per trovare un po' di luce. Poi ho preso la mia chitarra e ho capito che la musica è in assoluto il mio posto felice. E se io sono la mia musica allora non devo andare da nessuna parte. Se mi sento quel posto, non ho più sete. “Senti che musica” è un messaggio d'amore e gratitudine per la Musica in generale, l'unica che sa farmi essere quello che desidero. Sono contentissimo di condividere questo brano con Roy Paci, artista che stimo profondamente sia come uomo che come musicista. Seppur a distanza, è scattata la scintilla e in quelle volte in cui ci siamo sentiti l’abbiamo identificata e sin da subito abbiamo capito che tutti e due andavamo verso la stessa direzione».

Questo il calendario completo“Scopriti Club Tour”:

11 novembre, Circolo Arci Magnolia – MILANO

12 novembre, Spazio 211 – TORINO

19 novembre, New Age – RONCADE (TV)

20 novembre, Locomotiv Club – BOLOGNA

26 novembre, Smav – SANTA MARIA A VICO (CE)

27 novembre, Largo Venue – ROMA



_©Angelo Antonio Messina